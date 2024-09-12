Για τον Ντομινίκ Πελικό ο οποίος νάρκωνε επί χρόνια τη σύζυγό του Ζιζέλ και καλούσε άγνωστους άνδρες στο σπίτι του για να τη βιάσουν, και τα δύο πρόσωπα που είχει μίλησε ο αδερφός του - ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί - σε συνέντευξη που έδωσε στο Paris Match.

Όσοι τον γνώριζαν, και πρωτού αποκαλυφθεί το διεστραμμένο του πρόσωπο, συμφωνούν πως ο Πελικό, συνταξιούχος ηλεκτρολόγος είχε πολλά και σοβαρά ελαττώματα, ωστόσο δημόσια δεν φερόταν απρεπώς στις γυναίκες. Τον περιγράφουν ως μεγαλόστομο, με την τάση να φτιάχνει ιστορίες ενώ είχε μεγάλη αγάπη στο τζόγο και τις σπατάλες, με αποτέλεσμα η οικογένειά του να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

Σύμφωνα με τον μεγαλύτερο αδελφό του, ο Πελικό «δεν άντεχε τα βρώμικα αστεία. Για παράδειγμα, αν βλέπαμε τηλεόραση και αναφερόταν κάπου το θέμα του swinging (ανταλλαγή συντρόφων), έδειχνε πιο σοκαρισμένος απ' όλους. Είναι τρελό πώς η προσωπικότητά του ήταν διχασμένη σε Δρ. Τζέκιλ και κύριο Χάιντ» είπε.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Daily Mail επικαλούμενη αποσπάσματα από τη συνέντευξη του αδελφού του Πελικό, το γεγονός ότι ο 71χρονος παρουσίαζε για χρόνια ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο στους οικείους του αποτελεί μία από τις πιο μυστηριώδεις πτυχές της υπόθεσης.

Περιγράφοντας τα παιδικά χρόνια του αδερφού του έδωσε μια ωραία εικόνα για τον αδερφό του αλλά αποκάλυψε ότι και ο ίδιος είχε πέσει θύμα βιασμού από έναν νοσοκόμο όταν ήταν παιδί.

Ο μεγαλύτερος αδερφός του είπε ότι ήταν «πολύ δεμένοι» ως παιδιά, μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο για 15 χρόνια και μερικές φορές το ίδιο κρεβάτι. Θυμάται ότι ο οι γονείς τους λάτρευαν τον Ντομινίκ ως παιδί και τον περιποιούνταν. Ως ο μικρότερος της οικογένειας, ήταν ο «αγαπημένος» τους, λέει ο αδερφός του.

Τα αδέρφια απόλαυσαν μια ειδυλλιακή παιδική ηλικία στο κτήμα Château d'Oublaise, όπου στεγαζόταν ένα κάστρο του 19ου αιώνα στην ύπαιθρο του Centre-Val de Loire, όπου ο πατέρας τους ήταν υπεύθυνος για τη συντήρηση των ηλεκτρικών ειδών. Δεκαετίες αργότερα, μια από αυτές τις παιδικές ιστορίες έγινε γνωστή κατά τις προδικαστικές ακροάσεις με τον ανακριτή, όταν ο ίδιος ο Ντομινίκ αποκάλυψε ότι είχε κακοποιηθεί και ό ίδιος σε ηλικία εννέα ετών από έναν νοσοκόμο, αφού εισήχθη στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι.

«Ήμουν για αρκετές μέρες, έζησα την κόλαση, με βίασε με κάθε δυνατό τρόπο», είπε στον δικαστή.

Ο αδερφός του θυμήθηκε το περιστατικό, συμφωνώντας ότι ο Ντομινίκ είχε αναφέρει ότι τον άγγιξε ακατάλληλα ένας νοσοκόμος εκείνη την εποχή, αλλά δεν είχε πει ποτέ τίποτα για βιασμό. Επιπλέον, αμφισβήτησε πλήρως την ιστορία του αδερφού του, λέγοντας ότι η μητέρα τους είχε κάνει έρευνες και διαπίστωσε ότι υπήρχαν μόνο γυναίκες σε υπηρεσία εκείνη τη νύχτα.

Ο αδερφός του δεν πίστεψε ποτέ την ιστορία και είναι «πεπεισμένος» ότι ο Ντομινίκ την έχει ξαναζωντανέψει και την εξωραΐσει για να «θυματοποιήσει τον εαυτό του και να ελαχιστοποιήσει την ευθύνη του» στα φρικτά εγκλήματα κατά της συζύγου του.

Επίσης, διαψεύδει επίσης ότι η βίαιη φύση του πατέρα τους μπορεί να δημιούργησε παιδικά τραύματα στον Ντομινίκ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι γονείς τους τσακώνονταν μεν συχνά αλλά ο ίδιος θυμάται μόνο μία περίσταση κατά την οποία υπήρξε βία μεταξύ τους.

Ακόμα ένας ισχυρισμός του Ντομινίκ που δεν ισχύει, σύμφωνα με τον αδελφό του, είναι ότι αναγκάστηκε να γίνει ηλεκτρολόγος επειδή οι γονείς τους ξόδεψαν όλα τους τα χρήματα για να σπουδάσουν τον ίδιο γιατρό. «Ήταν μέτριος μαθητής και με δυσκολία κατάφερε να ολοκληρώσει τη σχολή ηλεκτρολογίας» είπε ο αδελφός του στο περιοδικό.

Μετά από μια θητεία στο real estate, ο Ντομινίκ έγινε τεχνικός αντιπρόσωπος πωλήσεων για συναγερμούς πυρκαγιάς και εξοπλισμό υπολογιστών, και ενώ εργαζόταν σε μία από αυτές τις εταιρείες γνώρισε τη Ζιζέλ το 1971. Δύο χρόνια αργότερα παντρεύτηκαν, και οι δύο ηλικίας 21 ετών, και έκαναν τα παιδιά τους πολύ γρήγορα - δύο γιους και μια κόρη, τον David, τον Florian και την Caroline.

Ήταν ένα πολύ αφοσιωμένο ζευγάρι, σύμφωνα με τους φίλους τους. Ακόμη και η ίδια η Ζιζέλ έχει επιμείνει ότι ήταν ευτυχισμένο ζευγάρι και ότι ο σύζυγός της ήταν καλός άνθρωπος - ένας ισχυρισμός που υποστηρίχθηκε και από τα παιδιά τους. Ωστόσο, τα πράγματα δεν ήταν τέλεια μόλις έκλειναν οι πόρτες. Ο Ντομινίκ αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.

Το 2001, αφού μια εταιρεία ηλεκτρολόγων μηχανικών που δημιούργησε χρεοκόπησε, αυτός και η Ζιζέλ χώρισαν ώστε να μην επηρεαστεί εκείνη από το σχέδιο διακανονισμού του χρέους του. Πιστεύεται ότι διατήρησαν τη σχέση τους ιδιωτικά και το ζευγάρι παντρεύτηκε ξανά το 2007.

Ο αδερφός του αποκάλυψε επίσης ότι δάνεισε στον Ντομινίκ 75.000 ευρώ, τα οποία δεν πήρε ποτέ πίσω.

Αν και ο ίδιος γνώριζε ότι ο αδερφός του δεν ήταν τέλειος, μόλις ήρθαν στο φως τα φριχτά του εγκλήματα το σοκ ήταν τεράστιο. Παραδέχεται ότι ζήτησε βοήθεια από ειδικό για να το αντιμετωπίσει.

«Δεν είναι εύκολο. Έπρεπε να αντιμετωπίσω τα γεγονότα: έχασα τον μικρό μου αδερφό», είπε.

Σύμφωνα με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους, οι Πελικό ήταν μια ευτυχισμένη οικογένεια και το σπίτι τους ήταν ένας «παράδεισος» που «νόμιζες ότι ήταν «αμετάβλητος». Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Πηγή: skai.gr

