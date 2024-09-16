Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προχωρά σε αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών ιδρύοντας ειδική διεύθυνση η οποία θα είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια παράλληλα με την αστυνομία και την Εθνική Οργάνωση Πληροφοριών (MİT), σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Σχολιάζοντας τις πρωτοβουλίες του Τούρκου ΥΠΕΞ, πολλοί αναφέρουν ότι ο Φιντάν λόγω της προηγούμενης θητείας του τα αλλάζει όλα όπως ήταν στη ΜΙΤ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ιδρύθηκε η Γενική Διεύθυνση Διπλωματικής Ασφάλειας.

«Αυτή η γενική διεύθυνση θα είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας των κεντρικών γραφείων του υπουργείου, των εγχώριων εγκαταστάσεων και των τουρκικών αποστολών στο εξωτερικό, καθώς και για την εκτέλεση σχετικών εργασιών και συναλλαγών. Θα διασφαλίσει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την επικοινωνία, τα έγγραφα και τις πληροφορίες. Ένα άλλο καθήκον της γενικής διεύθυνσης, η οποία έχει ως αποστολή τη «διασφάλιση της συνεχούς αξιοπιστίας του προσωπικού που εργάζεται στους κεντρικούς και υπερπόντιους οργανισμούς του Υπουργείου και τον συντονισμό των διαδικασιών διερεύνησης ασφαλείας με τους αρμόδιους φορείς», έχει ως εξής:

«Να ληφθούν ρυθμίσεις και μέτρα για την προστασία αλλοδαπών αντιπροσωπειών και προσώπων που προσέρχονται στο Υπουργείο από το εξωτερικό, καθώς και του υπουργού και προσώπων που κρίνονται σκόπιμο να προστατεύονται από τον υπουργό, εφόσον έχουν σχέση με τον τομέα των καθηκόντων του Υπουργείου, προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Η διεύθυνση θα παρέχει επίσης εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας στο προσωπικό του υπουργείου, σε άλλους δημόσιους λειτουργούς που διορίζονται στο εξωτερικό και σε άλλα άτομα που θα καθοριστούν από τον υπουργό. Οι ανάγκες σε προσωπικό ασφαλείας και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της Διεύθυνσης αυτής θα καλύπτονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή αρμόδιους δημόσιους φορείς και οργανισμούς».



Πηγή: skai.gr

