Εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, βγήκαν σήμερα στους δρόμους σε ολόκληρη τη Γαλλία για να εκφράσουν την υποστήριξή τους προς την Ζιζέλ Πελικό, τη γυναίκα ο σύζυγος της οποίας δικάζεται κατηγορούμενος ότι τη νάρκωνε και προσκαλούσε δεκάδες αγνώστους για να τη βιάζουν στη διάρκεια μιας δεκαετίας--μια υπόθεση που έχει προκαλέσει εθνικό σοκ.

Φεμινιστικές οργανώσεις έκαναν έκκληση για την πραγματοποίηση περίπου 30 συγκεντρώσεων σε πόλεις από τη Μασσαλία μέχρι το Παρίσι, όπου στην Place de la Republique (Πλατεία της Δημοκρατίας) πανό έγραφαν "Στηρίζουμε τη Ζιζέλ" ή "Η Ντροπή Πρέπει να Αλλάξει Στρατόπεδο" ή "Θύματα, Σας Πιστεύουμε".

"La honte change de camp"



Pour Gisèle Pélicot. Et toutes les femmes victimes de viol ! pic.twitter.com/PEMwkMFAXZ — Manon Aubry (@ManonAubryFr) September 14, 2024

Καθώς η απίστευτη ιστορία της έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη Γαλλία από τότε που ξεκίνησε η δίκη στις αρχές του μήνα, η 72χρονη σήμερα Πελικό έχει γίνει σύμβολο σθένους και αντοχής στη μάχη κατά της σεξουαλικής βίας.

Η Ζιζέλ Πελικό αποφάσισε να είναι ανοιχτή η δίκη--που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο--προκειμένου να αφυπνίσει την κοινωνία για την σεξουαλική κακοποίηση και τον βιασμό κατόπιν νάρκωσης, έχουν πει οι δικηγόροι της.

"Την ευχαριστούμε χίλιες φορές για το τεράστιο κουράγιο της", είπε η στρατευμένη φεμινίστρια Φατιμά Μπενομάρ της ένωσης "Coudes a Coudes" στο BFM TV, προσθέτοντας ότι οι συγκεντρώσεις θα τιμήσουν όλα τα θύματα βιασμού.

Ο Ντομινίκ Πελικό, πρώην πλέον σύζυγος της Ζιζέλ, κατηγορείται ότι επί μία δεκαετία την νάρκωνε και προσκάλεσε δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν. Μαζί του δικάζονται 50 άνδρες, ηλικίας από 26 έως 74 ετών και αν κριθούν ένοχοι μπορεί να καταδικαστούν σε κάθειρξη έως και 20 ετών. Οι 18 από τους κατηγορουμένους, συμπεριλαμβανομένου του Πελικό, είναι προφυλακισμένοι. Οι υπόλοιποι 32 είναι ελεύθεροι υπό όρους και ένας δικάζεται ερήμην.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.