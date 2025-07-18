Νέες απειλές ότι η Μόσχα θα εντείνει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας εξαπέλυσε σήμερα ο Ρώσος πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ λέγοντας επίσης ότι η ρωσική οικονομία θα αντέξει το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Μεντβέντεφ, νυν αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, έκανε τα σχόλιά του μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενός 18ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αποσκοπούν στην πρόκληση περαιτέρω πληγμάτων στη ρωσική πετρελαϊκή και ενεργειακή βιομηχανία.

Σε μια ανάρτηση στο επίσημο κανάλι του στο Telegram, ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι οι νέες κυρώσεις δεν θα αλλάξουν και πολύ τη στάση της Ρωσίας στη σύγκρουση, όπως ακριβώς οι προηγούμενοι γύροι κυρώσεων δεν είχαν αποφέρει καρπούς.

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος έχει αναδειχθεί ως ένα από τα κορυφαία «γεράκια» του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να εντείνει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία.

«Οι επιθέσεις εναντίον στόχων στη λεγόμενη Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, θα πραγματοποιηθούν με αυξανόμενη ισχύ», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα μια αυστηρότερη στάση έναντι της Ρωσίας, υποσχόμενος ένα νέο κύμα πυραύλων και άλλων όπλων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας Patriot ικανών να καταστρέψουν ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Έδωσε επίσης στη Ρωσία προθεσμία 50 ημερών για να υπογράψει κατάπαυση του πυρός ή να αντιμετωπίσει νέες κυρώσεις.

