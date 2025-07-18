Το Ηνωμένο Βασίλειο επιβάλλει κυρώσεις σε Ρώσους κατασκόπους και χάκερ που βρίσκονται «στην καρδιά του κακόβουλου καθεστώτος του Πούτιν»

Του Γιάννη Χανιωτάκη

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά κυρώσεων κατά τριών μονάδων της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU) και 18 αξιωματικών της, οι οποίοι φέρουν ευθύνη για πολυετή κακόβουλη δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο που είχε ως στόχο πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η GRU διεξάγει συστηματικά κυβερνοεπιθέσεις και επιχειρήσεις παραπληροφόρησης με στόχο την πρόκληση χάους, διχασμού και αποσταθεροποίησης στην Ουκρανία και παγκοσμίως, «με ολέθριες επιπτώσεις στον πραγματικό κόσμο».

Το 2022, η Μονάδα 26165, στην οποία επιβλήθηκαν σήμερα κυρώσεις, πραγματοποίησε διαδικτυακή αναγνώριση στόχων, διευκολύνοντας ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στη Μαριούπολη, μεταξύ αυτών και το χτύπημα σε θέατρο, όπου σκοτώθηκαν εκατοντάδες άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

Οι κυρώσεις στοχεύουν επίσης αξιωματικούς που ευθύνονται για την επίθεση με κακόβουλο λογισμικό στη συσκευή της Γιούλια Σκριπάλ, πέντε χρόνια πριν την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας της ίδιας και του Σεργκέι Σκριπάλ με τον νευροτοξικό παράγοντα Νόβιτσοκ στο Σόλσμπερι της Αγγλίας.

Όπως αναφέρει η βρετανική κυβέρνηση, η Ρωσία έχει στοχοποιήσει μέσα ενημέρωσης, παρόχους τηλεπικοινωνιών, πολιτικά ιδρύματα και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Οι κατάσκοποι της GRU διεξάγουν μια εκστρατεία για να αποσταθεροποιήσουν την Ευρώπη, να υπονομεύσουν την κυριαρχία της Ουκρανίας και να απειλήσουν την ασφάλεια των Βρετανών πολιτών», δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι. «Το Κρεμλίνο δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: βλέπουμε τι προσπαθούν να κάνουν στις σκιές και δεν θα το ανεχθούμε. Γι' αυτό αναλαμβάνουμε αποφασιστική δράση με κυρώσεις κατά των Ρώσων κατασκόπων. Οι υβριδικές απειλές και η επιθετικότητα του Πούτιν δεν θα κλονίσουν ποτέ την αποφασιστικότητά μας».

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει δεσμευτεί να εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, σε συνεργασία με έναν διευρυνόμενο διεθνή συνασπισμό, στον οποίο συμμετέχουν οι 32 σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της, καθώς και αμερικανικές υπηρεσίες, όπως το FBI.

Εκτός από τις μονάδες και τους αξιωματικούς της GRU, το Ηνωμένο Βασίλειο επιβάλλει επίσης κυρώσεις σε τρεις ηγέτες της «Αφρικανικής Πρωτοβουλίας» (African Initiative), μιας ομάδας που προωθεί περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρηματοδοτείται από τη Ρωσία και απασχολεί Ρώσους αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων παραπληροφόρησης στη Δυτική Αφρική. «Αυτό περιλαμβάνει απερίσκεπτες προσπάθειες υπονόμευσης των σωτήριων παγκόσμιων πρωτοβουλιών υγείας στην περιοχή, προωθώντας αβάσιμες θεωρίες συνωμοσίας για την προώθηση της πολιτικής ατζέντας του Κρεμλίνου», όπως υποστηρίζει η βρετανική κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.