Yπόθεση Diddy: Σας τα λέω εδώ και 10 χρόνια, είπε ο 50 Cent

Ο 50 Cent «έσπασε τη σιωπή του» για τις καταγγελίες για σεξουαλική διακίνηση και βιασμό που αντιμετώπισε ο Diddy, επισημαίνοντας πως μιλά εδώ και δέκα χρόνια για την παραβατική συμπεριφορά του ράπερ.

Ο 50 Cent μιλά για την υπόθεση καθώς o Diddy δέχεται μια δεύτερη δέσμη αγωγών για σεξουαλική επίθεση, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων καταγγελίες για ναρκωτικά και βιασμό 13χρονου κοριτσιού.

Σε αποκλειστική του συνέντευξη στο PEOPLE, δήλωσε πως προσπαθούσε επανειλημμένα να επικοινωνήσει στον κόσμο τα όσα συνέβαιναν.

«Φαίνεται ότι κάνω εξωφρενικά πράγματα, αλλά δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα, απλά λέω αυτό που λέω εδώ και 10 χρόνια», είπε ο ράπερ αναφερόμενος στο γεγονός ότι «κατακεραύνωνε» τον Diddy είτε σε συναυλίες είτε στα social media και πρόσθεσε:

«Τώρα απλά ενώνετε τις τελείες με τα όσα ακούγονται για τον Puffy. Εμένα ήταν πάντα η δική μου οπτική γωνία αυτή, επειδή έμεινα μακριά από αυτά τα πράγματα όλο αυτό το διάστημα, επειδή δεν είναι το στυλ μου».

Η κόντρα μεταξύ 50 Cent και Diddy ξέσπασε μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού «The Bomb» το 2006, στο οποίο ο 50 Cent κατηγόρησε τον Combs ότι είχε σχέση με τη δολοφονία του Notorious B.I.G. το 1997.

Μετά τη σύλληψη του Combs, ανακοινώθηκε ότι ο 50 Cent θα γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του.

«Πρόκειται για μια ιστορία με σημαντικό ανθρώπινο αντίκτυπο. Είναι μια σύνθετη αφήγηση που καλύπτει δεκαετίες γεγονότων, όχι μόνο τίτλους ειδήσεων ή ρεπορτάζ», ανέφεραν ο 50 Cent και η σκηνοθέτης Alexandria Stapleton σε δήλωσή τους στο PEOPLE.

«Παραμένουμε ακλόνητοι στη δέσμευσή μας να δώσουμε φωνή στους άφωνους και να παρουσιάσουμε τα πράγματα ως έχουν», συνέχισε. «Ενώ οι ισχυρισμοί είναι ανησυχητικοί, προτρέπουμε όλους να θυμούνται ότι η ιστορία του Sean Combs δεν είναι η πλήρης ιστορία του χιπ χοπ και της κουλτούρας του. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι μεμονωμένες ενέργειες δεν επισκιάζουν τις ευρύτερες συνεισφορές της κουλτούρας μας».

Ο Sean Diddy Combs ο οποίος και δηλώνει αθώος, συνελήφθη τον περασμένο μήνα στο Μανχάταν μετά από έρευνα κατηγοριών για τραφικινγκ, ναρκωτικά και βιασμούς θυμάτων ηλικίας μόλις εννέα ετών.

Πηγή: skai.gr

