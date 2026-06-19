Ο πληθυσμός των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη σταθεροποιήθηκε μέσα στο 2025, έπειτα από πάνω από μια δεκαετία αύξησης καθώς οι αιτήσεις για άσυλο μειώθηκαν για δεύτερη συναπτή χρονιά, σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου για την Έρευνα και την Ανάλυση της Μετανάστευσης του Ιδρύματος Rockwool στο Βερολίνο, την οποία είδε σήμερα το Reuters.

Ο αριθμός των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ και στη Βρετανία ανέρχετο σε 9,59 εκατομμύρια το 2025, ελάχιστα διαφορετικός σε σχέση με τα 9,58 εκατομμύρια που ήταν έναν χρόνο νωρίτερα, σηματοδοτώντας μια ριζική αλλαγή σε σχέση με τις ραγδαίες αυξήσεις που παρατηρήθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι αιτήσεις ασύλου μειώθηκαν στις 770.000 το 2025 από 1,01 εκατομμύριο το 2024 και 1,1 εκατομμύριο το 2023, αναφέρει η έκθεση.

«Η περίοδος της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού προσφύγων στην Ευρώπη δείχνει να έχει τελειώσει», δήλωσε ο υποδιευθυντής του ινστιτούτου Τομάσο Φρατίνι.

Η μετανάστευση έχει γίνει αμφιλεγόμενο θέμα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια εν μέσω της αύξησης της στήριξης για ακροδεξιά και λαϊκιστικά κόμματα.

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη χώρα υποδοχής στην Ευρώπη, κατέγραψε μείωση 4,7% στον πληθυσμό προσφύγων και αιτούντων άσυλο και η Ιταλία επίσης σημείωσε μείωση 17,9%, ενώ η Γαλλία, η Ισπανία και η Βρετανία κατέγραψαν αυξήσεις.

Η έκθεση ανέφερε ότι η μείωση στη Γερμανία αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τις χαμηλότερες εισροές και την πολιτογράφηση προηγούμενων ομάδων προσφύγων, ιδίως Σύρων και Ιρακινών, παρά τις αναχωρήσεις.

Οι Σύροι υπέβαλαν περισσότερο από 70% λιγότερες αιτήσεις ασύλου μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ στα τέλη του 2024, ενώ οι αιτήσεις από Βενεζουελάνους αυξήθηκαν κατά 24% στις 91.000.

Οι Ουκρανοί εξακολουθούν να αποτελούν σχεδόν το ήμισυ όλων των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην ΕΕ και τη Βρετανία, ανέφερε η έκθεση.

Πηγή: skai.gr

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