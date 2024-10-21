Λογαριασμός
Νέο στρατιωτικό πακέτο στην Ουκρανία ανακοίνωσε από το Κίεβο ο Αμερικανός ΥΠΕΞ

Η νέα βοήθεια ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνει επιπλέον πυρομαχικά, τεθωρακισμένα οχήματα και αντιαρματικά όπλα

Όστιν: Νέα στρατιωτική βοήθεια ύψους 400 εκατ, δολαρίων στην Ουκρανία

Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του σήμερα στο Κίεβο, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ανακοίνωσε νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία που περιλαμβάνει επιπλέον πυρομαχικά, τεθωρακισμένα οχήματα και αντιαρματικά όπλα.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω σήμερα μια δέσμευση για ένα πακέτο ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων που ενέκρινε ο πρόεδρος για την παροχή στις δυνάμεις σας επιπλέον πυρομαχικών, τεθωρακισμένων οχημάτων και αντιαρματικών όπλων» δήλωσε ο Όστιν κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λόιντ όστιν Κίεβο Ουκρανία
