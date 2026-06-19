Σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βγαίνει ζωντανά από Σύρο και Μύκονο. Από τους celebrities της Μυκόνου και τις νέες προοπτικές εργασίας στο Νεώριο Σύρου, μέχρι τη τραγική ιστορία μιας οικογένειας, αυτά τα δύο νησιά έχουν ακόμη πολλά να πουν. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε το trailer:

Η Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 αποτελεί μια ημερομηνία που χαράχτηκε ανεξίτηλα στη μνήμη της οικογένειας Φελουτζή. Λίγες ημέρες νωρίτερα και ενώ βρισκόταν στη Σύρο, ο μοναχογιός τους Κώστας είχε αισθανθεί μια αδιαθεσία. Παρά την ανησυχία και τις επίμονες προτροπές της μητέρας του να μεταβεί στην Αθήνα για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις, επέλεξε να παραμείνει στη Σύρο. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την τραγική εξέλιξη που θα ακολουθούσε όταν, σε ηλικία μόλις 28 ετών, έφυγε αιφνίδια από τη ζωή στο νοσοκομείο του νησιού.

Η Μύκονος είναι ο αγαπημένος προορισμός διασημοτήτων από όλο τον κόσμο εδώ και δεκαετίες. Ο Πέτρος Νάζος, τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται πίσω από τον φακό του Mykonos Live TV και καταγράφει τις εμφανίσεις αμέτρητων διεθνών προσωπικοτήτων, διάσημων καλλιτεχνών, επιχειρηματιών και αστέρων του παγκόσμιου jet set. Με την κάμερά του μετέτρεψε την κοσμική ζωή της Μυκόνου σε περιεχόμενο με διεθνή απήχηση.

Στη Σύρο, στο Νεώριο, το ιστορικό ναυπηγείο του νησιού, πραγματοποιείται μια ουσιαστική προσπάθεια ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Σε μια εποχή που τα ναυπηγικά επαγγέλματα δυσκολεύονται να προσελκύσουν νέους εργαζόμενους, η συνεργασία με τη ΔΥΠΑ δημιουργεί νέες προοπτικές για την αγορά εργασίας: όλο και περισσότερες γυναίκες περνούν την πύλη του ναυπηγείου, κάνοντας αισθητή την παρουσία τους σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο.

Πηγή: skai.gr

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