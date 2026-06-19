Ο ΣΚΑΪ στο Κέντρο Παρατήρησης της Γης της ΕSA

Στις 18-19 Ιουνίου στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος στο Κέντρο για την Παρατήρηση της Γης (Earth's Observation Centre) στο Frascati της Ιταλίας διεξάγεται συνέδριο στο οποίο συμμετέχουν εκεί 40 μετεωρολόγοι παρουσιαστές καιρού, κυρίως από την Ευρώπη, ανάμεσά τους και ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Στο συνέδριο θα συζητηθούν θέματα όπως το πώς οι νέοι δορυφόροι αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσουν σε καλύτερες προγνώσεις καιρού και επίσης πιο έγκαιρες και ακριβείς προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα.

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Το σημαντικό μήνυμα για τους Έλληνες πολίτες είναι ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, που μέλος της είναι και η Ελλάδα δεν είναι μόνο για το Διάστημα!!!

Οι δορυφόροι που σχεδιάζονται στο Κέντρο αυτό ασχολούνται με την παρακολούθηση του πλανήτη μας, με τρόπο που μόνο από το Διάστημα μπορεί να γίνει και δίνουν απαραίτητα δεδομένα για:

την πρόγνωση του καιρού

την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής, τη διαχείριση φυσικών καταστροφών

τη γεωργία

την προστασία των οικοσυστημάτων

την έκταση των δασών

την υγεία της βλάστησης

τις πλημμύρες

τις πυρκαγιές

την ποιότητα των υδάτων

τους αέριους ρύπους (π.χ. διοξείδιο του αζώτου, όζον)

τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας

το ύψος των κυμάτων

τα θαλάσσια ρεύματα

τη στάθμη της θάλασσας (με ακρίβεια λίγων εκατοστών)

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι από τους δορυφόρους που σχεδίασε Η ΕSA και είναι τώρα στο Διάστημα παρατηρώντας τη Γη.

Sentinel-1 – Δορυφόρος με ραντάρ που «βλέπει» μέρα και νύχτα, ακόμη και μέσα από τα σύννεφα. Παρακολουθεί πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμικές μετακινήσεις, θαλάσσιους πάγους και κινήσεις του εδάφους με ακρίβεια χιλιοστών.

– Δορυφόρος με ραντάρ που «βλέπει» μέρα και νύχτα, ακόμη και μέσα από τα σύννεφα. Παρακολουθεί πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμικές μετακινήσεις, θαλάσσιους πάγους και κινήσεις του εδάφους με ακρίβεια χιλιοστών. Sentinel-2 – Δίνει Πολυφασματικές εικόνες υψηλής ανάλυσης. Μετρά την κατάσταση της βλάστησης, των καλλιεργειών, των δασών, των λιμνών και των παράκτιων περιοχών.

– Δίνει Πολυφασματικές εικόνες υψηλής ανάλυσης. Μετρά την κατάσταση της βλάστησης, των καλλιεργειών, των δασών, των λιμνών και των παράκτιων περιοχών. Sentinel-3 – Μετρά τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας και της ξηράς, το ύψος της στάθμης της θάλασσας, τα θαλάσσια ρεύματα και το χρώμα των ωκεανών, που αποκαλύπτει τη συγκέντρωση φυτοπλαγκτού.

– Μετρά τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας και της ξηράς, το ύψος της στάθμης της θάλασσας, τα θαλάσσια ρεύματα και το χρώμα των ωκεανών, που αποκαλύπτει τη συγκέντρωση φυτοπλαγκτού. Sentinel-5P – Εξειδικεύεται στην ατμόσφαιρα. Μετρά διοξείδιο του αζώτου (NO₂), όζον, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, μεθάνιο και άλλα αέρια που επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα και το κλίμα.

– Εξειδικεύεται στην ατμόσφαιρα. Μετρά διοξείδιο του αζώτου (NO₂), όζον, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, μεθάνιο και άλλα αέρια που επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα και το κλίμα. CryoSat – Αφιερωμένος στους πάγους. Μετρά το πάχος των θαλάσσιων πάγων και των παγετώνων, καθώς και τις μεταβολές των παγοκαλυμμάτων της Γροιλανδίας και της Ανταρκτικής, συμβάλλοντας στον υπολογισμό της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

– Αφιερωμένος στους πάγους. Μετρά το πάχος των θαλάσσιων πάγων και των παγετώνων, καθώς και τις μεταβολές των παγοκαλυμμάτων της Γροιλανδίας και της Ανταρκτικής, συμβάλλοντας στον υπολογισμό της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) – Μετρά την υγρασία του εδάφους και την αλατότητα των ωκεανών, δύο κρίσιμες παραμέτρους για τον κύκλο του νερού, την πρόγνωση καιρού και τα κλιματικά μοντέλα.

– Μετρά την υγρασία του εδάφους και την αλατότητα των ωκεανών, δύο κρίσιμες παραμέτρους για τον κύκλο του νερού, την πρόγνωση καιρού και τα κλιματικά μοντέλα. Biomass – Η νεότερη αποστολή της ESA. Χρησιμοποιεί ραντάρ μεγάλου μήκους κύματος για να υπολογίζει τη βιομάζα των δασών και το αποθηκευμένο άνθρακα στους κορμούς και τα κλαδιά των δέντρων, βελτιώνοντας την κατανόηση του παγκόσμιου κύκλου του άνθρακα.

– Η νεότερη αποστολή της ESA. Χρησιμοποιεί ραντάρ μεγάλου μήκους κύματος για να υπολογίζει τη βιομάζα των δασών και το αποθηκευμένο άνθρακα στους κορμούς και τα κλαδιά των δέντρων, βελτιώνοντας την κατανόηση του παγκόσμιου κύκλου του άνθρακα. Aeolus (ολοκλήρωσε την αποστολή του το 2023) – Ο πρώτος δορυφόρος που μετρούσε απευθείας τα προφίλ των ανέμων στην ατμόσφαιρα με λέιζερ (lidar), βελτιώνοντας σημαντικά τις αριθμητικές προγνώσεις καιρού.

Πηγή: skai.gr

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