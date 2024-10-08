Το μοτίβο της κακοποίησης επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Ραντεβού, ποτό, ναρκωτικά, λιποθυμία, βιασμός. Στη συνέχεια, εγκατάλειψη, λήθη, ντροπή… Υπάρχουν ήδη περισσότερα από 130 άτομα, κυρίως γυναίκες, που έχουν καταθέσει αγωγή εναντίον του άλλοτε παντοδύναμου Sean «Diddy» Combs: ράπερ, μουσικός παραγωγός, επιχειρηματίας και καλλιτεχνικός μέντορας προσωπικοτήτων όπως ο Άσερ και ο Τζάστιν Μπίμπερ.

Να θυμίσουμε ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου, ο ράπερ συνελήφθη και κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση, εκβιασμό και trafficking. Αυτές οι κατηγορίες, αν αποδειχθούν, ο Sean Combs θα μείνει στη φυλακή για όλη του τη ζωή. Τον Οκτώβριο έφτασαν στις αρχές πάνω από 120 καταγγελίες, με 25 από αυτές να αφορούν ανήλικα παιδιά, ηλικίας μόλις εννέα ετών!

Στις ΗΠΑ, η υπόθεση του 54χρονου Combs, γνωστού και ως Puff Daddy ή Diddy, έχει περάσει από το σοκ στην οργή. Ο κινηματογραφικός παραγωγός, Harvey Weinstein, ο οποίος εκτίει 16 χρόνια στη φυλακή, κατηγορήθηκε από περίπου 80 γυναίκες, και συνεχίζει να μετράει. Ο Κομπς έχει ήδη 131 καταγγελίες εναντίον του, αλλά οι δικηγόροι από το Τέξας που κατέθεσαν αυτές τις τελευταίες 120 δήλωσαν την 1η Οκτωβρίου ότι μέσα σε μόλις 10 ημέρες είχαν δεχθεί έως και 3.285 τηλεφωνήματα από ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι είναι θύματά του. Αν η υπόθεση του Harvey Weinstein προκάλεσε αρκετή συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα για να κινητοποιήσει το κίνημα #MeToo, η υπόθεση του Combs μπορεί να το πάει σε νέο επίπεδο.

Η ατιμωρησία των διασημοτήτων βρίσκεται στην καρδιά της επαναλαμβανόμενης κακοποίησης. Τα θύματα περιγράφουν τον Combs ως αρπακτικό: τους υποσχέθηκε μια λαμπρή καριέρα, γενικά στη μουσική βιομηχανία, αλλά είχε επιρροή και σε άλλους τομείς, όπως μόδα, εκδηλώσεις και δημόσιες σχέσεις. Στη συνέχεια ήρθε η κακοποίηση. Τις κακοποιούσε βίαια και στη συνέχεια περίμενε να παραμείνουν σιωπηλές. Αλλά δεν ήταν μόνο η δύναμη και η φήμη του που τις κρατούσε σιωπηλές. Υπήρχε, επίσης, ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών, φίλων και εργαζομένων που γνώριζαν για τις κακοποιήσεις και όχι μόνο δεν τις αποκάλυψαν, αλλά τις κράτησαν -και κρατούν- κρυφές για δεκαετίες.

Στην έκθεση -14 σελίδων παρακαλώ!- που απαριθμεί τις κατηγορίες εναντίον του Combs, υπάρχει μεγάλη αναφορά στα περιβόητα« freak-offs». Πρόκειται για πάρτι ή όργια που διαρκούσαν για μέρες, τα οποία οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι ξεκίνησαν το 2008, αλλά έκαναν λάθος. Υπήρχαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Κατά τη διάρκεια αυτών των «freak-offs», ο Combs νάρκωνε και βίαζε γυναίκες και μάλιστα τις βιντεοσκοπούσε. Οι ίδιες ήταν εξαντλημένες ή μεθυσμένες για να ξεφύγουν και στη συνέχεια σιωπούσαν για ευνόητους λόγους.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και πολλά διεθνή μέσα έχουν ξεκινήσει τη δική τους έρευνα για να δουν αν μπορούν να βρουν ποια άλλα ισχυρά πρόσωπα της βιομηχανίας του θεάματος εμπλέκονται. Κανείς δεν έχει μιλήσει για τον Combs. Τα τέσσερα παιδιά του με το μοντέλο Κιμ Πόρτερ, η οποία πέθανε το 2018 από πνευμονία, τον υπερασπίστηκαν. Όπως ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους: «Έχουμε δει τόσες πολλές οδυνηρές και ψευδείς φήμες να κυκλοφορούν για τη σχέση των γονιών μας, της Κιμ Πόρτερ και του Σον Κομπς, καθώς και για τον τραγικό θάνατο της μητέρας μας, που νιώθουμε την ανάγκη να μιλήσουμε».

Όπως κάθε ισχυρή προσωπικότητα της βιομηχανίας, ο Combs είχε αμέτρητους φίλους με τους οποίους πόζαρε σε δεκάδες πάρτι. Από φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί, βλέπουμε τον ίδιο να πίνει σαμπάνια μαζί με τον Leonardo DiCaprio, τη Mariah Carey, τη Lil Kim, τον Tommy Lee, τον Jonah Hill, τη Mel B, τις αδελφές Olsen, τη Donna Karan, την τότε φίλη του, Jennifer Lopez -έβγαιναν μεταξύ 1999 και 2001- και τον πρώην στενό του φίλο, Ashton Kutcher, και την τότε σύντροφό του, Demi Moore.

Μάλιστα, σε ένα πάρτι του για τα 50ά γενέθλιά του, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, φωτογραφήθηκε με αρκετές αδελφές Kardashian, τη Naomi Campbell, τη Beyoncé και τον Jay Z, τη Fergie, τον Pharrell Williams και τη Vanessa και τον Kobe Bryant - ο οποίος θα πέθαινε έξι εβδομάδες αργότερα σε συντριβή ελικοπτέρου. Αλλά τα πάρτι που είχαν πρόσβαση τα ΜΜΕ είναι πολύ διαφορετικά από τα… «πάρτι τις φρίκης» που διοργάνωνε.

Ο Combs είναι «τελειωμένος» και είναι σίγουρο ότι οι διάσημοι φίλοι του -που τώρα σιωπούν- θα τον «σταυρώσουν» πρώτοι. Θα δούμε πολλά να συμβαίνουν και να αποκαλύπτονται το προσεχές διάστημα. Η δημόσια εικόνα του θα καταστραφεί για πάντα, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια της δίκης. Όσο για την περιουσία του, 1 δισ. δολάρια δεν είναι και λίγα...

