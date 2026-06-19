Growthfund Investor Summit 2026: Η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο στον νέο γεωοικονομικό χάρτη

Σε μια περίοδο κατά την οποία η προσέλκυση επενδύσεων δεν κρίνεται μόνο με οικονομικούς όρους, αλλά και μέσα από το πρίσμα της γεωπολιτικής σταθερότητας, της ενεργειακής ασφάλειας και των στρατηγικών υποδομών, η Αθήνα επιχειρεί να μπει πιο δυναμικά στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.

Το Growthfund Investor Summit 2026 φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης πολιτικής ηγεσίας, διεθνών κεφαλαίων και επιχειρηματικών ομίλων, αναδεικνύοντας την Ελλάδα όχι απλώς ως αγορά ευκαιριών, αλλά ως κόμβο ανάπτυξης στη νέα γεωοικονομική τάξη και να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά και αναπτυξιακά dorum της χρονιάς.

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές υποδομές μέχρι την ενέργεια, τον τουρισμό και τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, το συνέδριο του Υπερταμείου, με κεντρικό θέμα «Navigating the New Geoeconomic Order: Greece as a Strategic Hub for Capital and Growth», επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού επενδυτικού προορισμού, σε μια περίοδο κατά την οποία η γεωοικονομία επανακαθορίζει τις προτεραιότητες.

Η παρουσία κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην αναπτυξιακή ατζέντα της χώρας. Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ενώ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, θα παρουσιάσει το όραμα της χώρας για την ψηφιακή οικονομία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Στις εργασίες του συνεδρίου αναμένεται να συμμετάσχει επίσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, με την ομιλία του οποίου θα ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Κορυφαίες προσωπικότητες από τον κόσμο των επενδύσεων

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην παρουσία της πολιτικής ηγεσίας. Το Growthfund Investor Summit 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο Conrad Athens The Ilisian, φέρνει στο ίδιο τραπέζι προσωπικότητες με σημαντική επιρροή στις διεθνείς αγορές και στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη.

Ανάμεσά τους ο Νίκος Σταθόπουλος, Chairman Europe της BC Partners, ενός από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς στην Ευρώπη, ο Giovanni Callegari από τον European Stability Mechanism και ο Δρ. Senthil Gopinath, Διευθύνων Σύμβουλος της International Congress and Convention Association (ICCA), ενός οργανισμού με καθοριστικό ρόλο στη διεθνή αγορά συνεδρίων και επιχειρηματικού τουρισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενότητα για την τεχνολογία και την καινοτομία, με τη συμμετοχή του Κώστα Νέμπη, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου ΟΤΕ, και του Παναγιώτη Καραμπίνη από το Endeavor.

Αντίστοιχα, η συζήτηση για τις στρατηγικές υποδομές και την ενεργειακή συνδεσιμότητα θα φέρει στο προσκήνιο πρόσωπα με διεθνή επιρροή, όπως ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, αμέσως μετά την εντυπωσιακή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εκπροσώπους από τον χώρο της ενέργειας και των διεθνών μεταφορών.

Το Υπερταμείο σε νέο ρόλο

Το εύρος των συμμετοχών αποτυπώνει και τη νέα, διευρυμένη και αναβαθμισμένη αποστολή του Υπερταμείου. Η συζήτηση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δεν αφορά πλέον μόνο τη διαχείριση των πόρων που διαθέτει η χώρα, αλλά κυρίως την ικανότητά της να προσελκύει νέα κεφάλαια, να δημιουργεί στρατηγικές συνεργασίες και να μετατρέπει τη γεωγραφική της θέση σε επενδυτικό πλεονέκτημα.

Τα τελευταία χρόνια, το Growthfund εξελίσσεται από φορέα διαχείρισης συμμετοχών και δημόσιας περιουσίας σε έναν πιο ενεργό αναπτυξιακό και επενδυτικό οργανισμό, με στόχο τη δημιουργία πολλαπλασιαστικής οικονομικής και κοινωνικής αξίας, την επιτάχυνση μετασχηματισμών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, όπως έχει επισημάνει και ο διευθύνων σύμβουλός του, Γιάννης Παπαχρήστου.

Μέσα από τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του, τις επενδύσεις, τις διεθνείς συνεργασίες και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει, το Υπερταμείο επιχειρεί να διαδραματίσει ευρύτερο ρόλο ως καταλύτης ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής επανατοποθέτησης, το Growthfund Investor Summit 2026 δημιουργεί έναν χώρο συνάντησης μεταξύ πολιτικής ηγεσίας, διεθνών επενδυτών και επιχειρηματικών ηγετών, με κοινό παρονομαστή την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τη θέση της Ελλάδας στον νέο γεωοικονομικό χάρτη.



Πηγή: skai.gr

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