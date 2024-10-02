Λογαριασμός
Sean «Diddy» Combs: «Βροχή» οι μηνύσεις και οι αγωγές για σεξουαλική κακοποίηση – Θύμα του και παιδί 9 ετών!

Υπάρχουν φωτογραφίες, βίντεο και μηνύματα που θα «κάψουν» πολλούς διάσημους και ισχυρούς, σύμφωνα με τους δικηγόρους των θυμάτων 

Sean «Diddy» Combs

Περισσότερα από 100 θύματα -μεταξύ των οποίων και ένα που ήταν 9 ετών τότε- αναμένεται να καταθέσουν αγωγές κατά του Sean «Diddy» Combs για σεξουαλική κακοποίηση και trafficking, που θα εκθέσουν «πολλούς ισχυρούς ανθρώπους», αναφέρουν οι δικηγόροι των θυμάτων. 

«Θέλω να επικεντρωθώ στις ηλικίες αυτών των θυμάτων. Είναι πολλοί οι ανήλικοι και στοιχεία θα σας σοκάρουν», δήλωσε ο δικηγόρος Tony Buzbee, με έδρα το Τέξας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. 

Το νέο κύμα καταγγελιών από 120 κατήγορους ήταν περίπου ισομερώς κατανεμημένο ανά φύλο, κάλυπτε πάνω από 30 χρόνια και περιελάμβανε 25 ανήλικους, με ένα παιδί που φέρεται να ήταν μόλις 9 ετών όταν έπεσε θύμα, σύμφωνα με τον δικηγόρο. 

Τα παιδιά που φέρεται να κακοποιούσε ο ράπερ, σύμφωνα με τον δικηγόρο, επιθυμούσαν να κάνουν τηλεοπτική και μουσική καριέρα και «ο Sean Combs τους έλεγε ότι θα τους κάνει σταρ». Ο Buzbee δήλωσε ότι η ομάδα του έχει συγκεντρώσει στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, βίντεο και μηνυμάτων, που θα εμπλέξουν «πολλούς ισχυρούς ανθρώπους» και θα αποκαλύψουν «πολλά βρόμικα μυστικά».

«Θα αποκαλύψουμε τους υποκινητές που επέτρεψαν αυτή τη συμπεριφορά πίσω από κλειστές πόρτες. Θα κυνηγήσουμε αυτό το θέμα, ανεξάρτητα από το ποιον εμπλέκουν τα στοιχεία», υποσχέθηκε ο δικηγόρος. Δεκάδες κατηγορίες αφορούν «βίαιη σεξουαλική επίθεση ή βιασμό, διευκόλυνση του σεξ με ελεγχόμενη ουσία, διάδοση βιντεοσκοπήσεων και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Να θυμίσουμε ότι τον Νοέμβριο του 2023, η τραγουδίστρια Cassie (το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Casandra Ventura) κατέθεσε αγωγή κατά του πρώην συντρόφου της, ισχυριζόμενη ότι υπήρξε θύμα σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους (υπήρξαν ζευγάρι από το 2007 μέχρι το 2018). 

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που δείχνει τον Combs να επιτίθεται στη Cassie, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Eric Adams, δήλωσε ότι η ομάδα του εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακαλέσει το «κλειδί της Νέας Υόρκης», (συμβολική τιμητική διάκριση) που είχε λάβει για «τη συμβολή του στη μουσική, τις επιχειρήσεις και τη φιλανθρωπία». Μετά το βίντεο, το διοικητικό συμβούλιο του Howard University ψήφισε, επίσης, να ανακαλέσει ένα τιμητικό πτυχίο που είχε απονεμηθεί στον Diddy το 2014. Ο ίδιος έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες για εγκληματική ενέργεια.

