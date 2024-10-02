Περισσότερα από 100 θύματα -μεταξύ των οποίων και ένα που ήταν 9 ετών τότε- αναμένεται να καταθέσουν αγωγές κατά του Sean «Diddy» Combs για σεξουαλική κακοποίηση και trafficking, που θα εκθέσουν «πολλούς ισχυρούς ανθρώπους», αναφέρουν οι δικηγόροι των θυμάτων.

«Θέλω να επικεντρωθώ στις ηλικίες αυτών των θυμάτων. Είναι πολλοί οι ανήλικοι και στοιχεία θα σας σοκάρουν», δήλωσε ο δικηγόρος Tony Buzbee, με έδρα το Τέξας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το νέο κύμα καταγγελιών από 120 κατήγορους ήταν περίπου ισομερώς κατανεμημένο ανά φύλο, κάλυπτε πάνω από 30 χρόνια και περιελάμβανε 25 ανήλικους, με ένα παιδί που φέρεται να ήταν μόλις 9 ετών όταν έπεσε θύμα, σύμφωνα με τον δικηγόρο.

Sean ‘Diddy’ Combs faces sexual misconduct allegations from 120 accusers in new lawsuits https://t.co/0gm6i9kANW — Guardian music (@guardianmusic) October 1, 2024

Τα παιδιά που φέρεται να κακοποιούσε ο ράπερ, σύμφωνα με τον δικηγόρο, επιθυμούσαν να κάνουν τηλεοπτική και μουσική καριέρα και «ο Sean Combs τους έλεγε ότι θα τους κάνει σταρ». Ο Buzbee δήλωσε ότι η ομάδα του έχει συγκεντρώσει στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, βίντεο και μηνυμάτων, που θα εμπλέξουν «πολλούς ισχυρούς ανθρώπους» και θα αποκαλύψουν «πολλά βρόμικα μυστικά».

Sean Combs Accused of Sexually Abusing 120 People, Including 25 Minors



Details: https://t.co/fZbT4SbxFQ pic.twitter.com/RvxSQuFKVW — Rolling Stone (@RollingStone) October 2, 2024

«Θα αποκαλύψουμε τους υποκινητές που επέτρεψαν αυτή τη συμπεριφορά πίσω από κλειστές πόρτες. Θα κυνηγήσουμε αυτό το θέμα, ανεξάρτητα από το ποιον εμπλέκουν τα στοιχεία», υποσχέθηκε ο δικηγόρος. Δεκάδες κατηγορίες αφορούν «βίαιη σεξουαλική επίθεση ή βιασμό, διευκόλυνση του σεξ με ελεγχόμενη ουσία, διάδοση βιντεοσκοπήσεων και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Να θυμίσουμε ότι τον Νοέμβριο του 2023, η τραγουδίστρια Cassie (το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Casandra Ventura) κατέθεσε αγωγή κατά του πρώην συντρόφου της, ισχυριζόμενη ότι υπήρξε θύμα σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους (υπήρξαν ζευγάρι από το 2007 μέχρι το 2018).

A 2016 surveillance video obtained by CNN shows Sean "Diddy" Combs violently grab, shove, drag and kick his then-girlfriend Cassie Ventura during an altercation in a hotel in California. https://t.co/JrnJhWOaQt pic.twitter.com/xeRBtoGBDV — CNN (@CNN) May 17, 2024

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που δείχνει τον Combs να επιτίθεται στη Cassie, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Eric Adams, δήλωσε ότι η ομάδα του εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακαλέσει το «κλειδί της Νέας Υόρκης», (συμβολική τιμητική διάκριση) που είχε λάβει για «τη συμβολή του στη μουσική, τις επιχειρήσεις και τη φιλανθρωπία». Μετά το βίντεο, το διοικητικό συμβούλιο του Howard University ψήφισε, επίσης, να ανακαλέσει ένα τιμητικό πτυχίο που είχε απονεμηθεί στον Diddy το 2014. Ο ίδιος έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες για εγκληματική ενέργεια.

