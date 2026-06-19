Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που πραγματοποίησε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με αφορμή την επικείμενη Συνταγματική αναθεώρηση στο κεφάλαιο για τη Δικαιοσύνη, διαδικασία στην οποία συμμετείχαν 1.253 μέλη της (δικαστές και εισαγγελείς).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι δικαστές τάχθηκαν υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 του Συντάγματος που αφορά την ποινική δίωξη των μελών της κυβέρνησης με πρωτοβουλία της Βουλής και προτείνουν η αρμοδιότητα να ανήκει εξ ολοκλήρου στην τακτική Δικαιοσύνη, ενώ το 7,66% τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της διάταξης του άρθρου 86 Συντάγματος περί της δίωξης των μελών της κυβέρνησης ως έχει με αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής.

Ακόμη, το 71,90% των δικαστών προτείνει να παραμείνουν τα όρια αφυπηρέτησης (συνταξιοδότησης) και το 28,10% προτείνει να αυξηθούν τα όρια αφυπηρέτησης κατά τρία έτη.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής:

Δικαστικός έλεγχος συνταγματικότητας: 1243

Διατήρηση του διάχυτου και παρεμπίπτοντος ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων: 958 (77,07%)

Κατάργηση του διάχυτου και παρεμπίπτοντος ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων με ανάθεση της αρμοδιότητας σε ειδικό (συνταγματικό) Δικαστήριο: 285 (22,93%)

Δίωξη μελών της κυβέρνησης: 1241

Κατάργηση του άρθρου 86 Σ που αφορά την ποινική δίωξη των μελών της κυβέρνησης με πρωτοβουλία της Βουλής. Η αρμοδιότητα να ανήκει εξ ολοκλήρου στην τακτική Δικαιοσύνη, όπως νόμος ορίσει: 1146 (92,34%)

Διατήρηση της διάταξης του άρθρου 86 Σ περί της δίωξης των μελών της κυβέρνησης ως έχει με αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής: 95 (7,66)

Ανώτατα όρια αφυπηρέτησης: 1235

Να διατηρηθούν τα όρια αφυπηρέτησης ως ορίζονται σήμερα στο άρθρο 88 παρ.5 Σ, ήτοι: ως και το βαθμό του εφέτη ή του αντεισαγγελέα εφετών και τους αντίστοιχους με αυτούς βαθμούς, με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους και όσοι έχουν βαθμούς ανώτερους από αυτούς ή τους αντίστοιχους με αυτούς με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους: 888 (71,90%)

Να αναθεωρηθεί το άρθρο 88παρ.5 Σ και να αυξηθούν τα όρια αφυπηρέτησης κατά τρία (3) έτη, ήτοι ως και το βαθμό του εφέτη ή του αντεισαγγελέα εφετών και τους αντίστοιχους με αυτούς βαθμούς, με τη συμπλήρωση του 68ου έτους της ηλικίας τους και όσοι έχουν βαθμούς ανώτερους από αυτούς ή τους αντίστοιχους με αυτούς με τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας τους: 347 (28,10%)

Ανάληψη δημοσίων θέσεων μετά την αφυπηρέτηση: 1234

Να αναθεωρηθεί το άρθρο 89 και να απαγορευθεί σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς να αναλαμβάνουν για οποιοδήποτε λόγο δημόσιες θέσεις επί 3 έτη μετά την αποχώρησή τους από το Δικαστικό Σώμα, οι οποίες τους ανατίθενται από την εκτελεστική ή νομοθετική εξουσία: 894 (72,45%)

Να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 89 του Σ και να μην υπάρχει περιορισμός σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς που αποχωρούν για οποιονδήποτε λόγο από το δικαστικό Σώμα να αναλαμβάνουν δημόσιες θέσεις που τους ανατίθενται από την εκτελεστική ή νομοθετική εξουσία: 340 (27,55%)

Εάν τελικά αναθεωρηθεί το άρθρο 90 παρ. 5 Σ, τότε η προεπιλογή να γίνεται: 1224

-από το σύνολο του Δικαστικού Σώματος: 671 (54,82%)

-αποκλειστικά από τα μέλη των Ανωτάτων Δικαστηρίων: 302 (24,67%)

-από όσους έχουν το βαθμό του εφέτη και αντίστοιχο ή ανώτερο: 251 (20,51%)

Τρόπος επιλογής ηγεσίας της Δικαιοσύνης: 1209

Να αναθεωρηθεί το άρθρο 90 παρ. 5 Σ, και να θεσπισθεί διαδικασία δεσμευτικής προεπιλογής των υποψηφίων για τις θέσεις των Προέδρων και Αντιπροέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από το Δικαστικό Σώμα εκ της οποίας οι τρεις επικρατέστεροι για κάθε θέση θα τίθενται προς κρίση από ειδική επιτροπή της Βουλής που θα λαμβάνει την τελική απόφαση: 1161 (96,03%)

Να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 90 παρ.5 Σ και η επιλογή της ηγεσίας να γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με διαδικασία που θα διαμορφώνεται από τον εκάστοτε νομοθέτη με τυπικό νόμο ως ισχύει σήμερα: 48 (3,97%)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.