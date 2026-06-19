Η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου έγινε το Μεξικό μετά τη νίκη του με 1-0 επί της Νότιας Κορέας για τη 2η αγωνιστική του 1ου ομίλου.

Οι εκ των οικοδεσποτών της διοργάνωσης πανηγύρισαν έξαλλα αυτή τη σημαντική επιτυχία, καθώς υπολογίζονται πως βρέθηκαν περίπου 400.000 φίλαθλοι στο μνημείο του Άγγελου της Ανεξαρτησίας. Οι περισσότεροι εξ αυτών παρακολούθησαν το παιχνίδι εκεί καθώς είχαν τοποθετηθεί γιγαντοοθόνες και το γλέντι συνεχίστηκε μετά το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

Οι φοβερές εικόνες των πανηγυρισμών έκαναν τον γύρο του κόσμου μέσω των social media, με την ομάδα του Ορμπελίν Πινέδα να θέλει να κάνει το 3/3 στον 1ο όμιλο στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Τσεχία (25/06).

Vamos México! POV from the Angel de Independencia in Mexico City. World Cup 2026 ⚽️🇲🇽😎 pic.twitter.com/tRBjA0pMHc — N. Parish Flannery (@NathanielParish) June 19, 2026

Over 400,000 people gathered at the Angel de la Independencia in Mexico City to celebrate Mexico’s win over South Korea. 🤯



The Mexican National Team creates emotions that simply can’t be put into words. ❤️🏆 pic.twitter.com/kPxeQtcaFY — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 19, 2026

Drone footage shows massive celebrations at Mexico City’s iconic monument after a 1-0 win over South Korea.#NYI pic.twitter.com/oZTgay8hh4 — NewYork-Insight (@NewYork_Insight) June 19, 2026

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