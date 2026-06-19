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Τρέλα για την πρόκριση του Μεξικού: Χιλιάδες φίλαθλοι στο μνημείο του Άγγελου της Ανεξαρτησίας - Βίντεο

Οι φοβερές εικόνες των πανηγυρισμών έκαναν τον γύρο του κόσμου μέσω των social media, με την ομάδα του Ορμπελίν Πινέδα να θέλει να κάνει το 3/3 στον 1ο όμιλο

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Μεξικό

Η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου έγινε το Μεξικό μετά τη νίκη του με 1-0 επί της Νότιας Κορέας για τη 2η αγωνιστική του 1ου ομίλου.

Οι εκ των οικοδεσποτών της διοργάνωσης πανηγύρισαν έξαλλα αυτή τη σημαντική επιτυχία, καθώς υπολογίζονται πως βρέθηκαν περίπου 400.000 φίλαθλοι στο μνημείο του Άγγελου της Ανεξαρτησίας. Οι περισσότεροι εξ αυτών παρακολούθησαν το παιχνίδι εκεί καθώς είχαν τοποθετηθεί γιγαντοοθόνες και το γλέντι συνεχίστηκε μετά το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

Οι φοβερές εικόνες των πανηγυρισμών έκαναν τον γύρο του κόσμου μέσω των social media, με την ομάδα του Ορμπελίν Πινέδα να θέλει να κάνει το 3/3 στον 1ο όμιλο στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Τσεχία (25/06).

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Μεξικό
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