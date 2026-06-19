Χειροπέδες πέρασε η ΕΛ.ΑΣ. σε 30χρονο αλλοδαπό στον Πειραιά, ο οποίος επιχείρησε να εξαπατήσει γυναίκα και να της αποσπάσει χρηματικό πόσο και κοσμήματα. Η σύλληψη οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος απατεώνων που δρούσε εδώ και 14 μήνες, έχοντας αποσπάσει συνολικά 690.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, ο 30χρονος από κοινού με συνεργό του, προσποιούμενοι εκπροσώπους διωκτικής Αρχής και συγκεκριμένα τους αστυνομικούς, κάλεσαν γυναίκα, επιχειρώντας να της αποσπάσουν χρηματικό ποσό, εκβιάζοντάς την και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα.

Της υπέδειξαν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε σακούλα και να τα αφήσει σε κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι της.

Η γυναίκα ειδοποίησε την Αστυνομία και κινήθηκε προς το σημείο που είχε συμφωνηθεί, όπου άμεσα μετέβησαν οι αστυνομικοί. Τη στιγμή που ο 30χρονος δράστης παραλάμβανε τα κοσμήματα και το χρηματικό ποσό, τον ακινητοποίησαν. Ο δράστης μετέβη στο σημείο με ταξί και επικοινωνούσε τηλεφωνικά με συνεργό του.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025, προσποιούμενοι εκπροσώπους Διωκτικών Αρχών ή άλλα πρόσωπα, εξαπατούσαν τα θύματά τους και τα εκβίαζαν, επικαλούμενοι κίνδυνο ζωής για τους ίδιους ή συγγενικά τους πρόσωπα, εξαναγκάζοντάς τα να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά ή κοσμήματα, με σκοπό τον πορισμό παράνομου εισοδήματος.

Τα κοσμήματα και χρηματικά ποσά μεταφέρονταν και παραδίδονταν από μέλος της εγκληματικής οργάνωσης σε άλλο μέλος σε χώρα του εξωτερικού.

Όπως προέκυψε μάλιστα, οι δράστες προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιούσαν για τις επικοινωνίες τους, τηλεφωνικές συνδέσεις με διεθνείς κωδικούς κλήσης. Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 7.060 ευρώ, καθώς και πλήθος κοσμημάτων.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 690.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα άτομα, τα οποία αναζητούνται.

Πηγή: skai.gr

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