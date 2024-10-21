Ο Μακρόν ζήτησε από τον Νετανιάχου άμεση κατάπαυση πυρός στον Λίβανο

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού κατά της στρατιωτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο και τόνισε ότι ο ΟΗΕ πρέπει να διαδραματίσει «τον πλήρη ρόλο του» στον νότιο Λίβανο, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή «η επιστροφή των αμάχων στα σπίτια τους, με ασφάλεια και στις δύο πλευρές των συνόρων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ».

Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας ζήτησε επίσης, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ, από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό «να διατηρηθούν οι υποδομές, να προστατευθεί ο άμαχος πληθυσμός και να διαταχτεί, το συντομότερο δυνατόν, κατάπαυση του πυρός» στον Λίβανο.

Τέλος οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν και στις ευθύνες του Ιράν αναφορικά με την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις του με την πολιτική ηγεσία του Ιράν σε θέματα όπως το πυρηνικό το πρόγραμμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

