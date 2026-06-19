Ποιος κερδίζει από τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Ψηφίστε

Η διαφαινόμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μετά από μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, έχει ανοίξει τη συζήτηση για το ποιος τελικά βγαίνει κερδισμένος από τις εξελίξεις. Η αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών, η προοπτική σταθεροποίησης της περιοχής και οι επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας αποτελούν βασικά ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα.

Την ίδια ώρα, αναλυτές και πολιτικοί παρατηρητές επιχειρούν να αξιολογήσουν τα οφέλη για τις εμπλεκόμενες πλευρές, αλλά και για τις περιφερειακές δυνάμεις που επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις. Πρόκειται για μια συμφωνία αμοιβαίου οφέλους ή για μια εξέλιξη που ενισχύει περισσότερο τη μία πλευρά;

Εσείς τι πιστεύετε; Ποιος είναι ο μεγάλος κερδισμένος από τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν; Ψηφίστε στο poll του skai.gr και δείτε τι απαντούν οι υπόλοιποι αναγνώστες.

Πηγή: skai.gr

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