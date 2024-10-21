Ισραήλ: Υπουργός ζητά θανατική ποινή για όσους καταδικάζονται για προδοσία

Ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Μίκι Ζοχάρ ζήτησε σήμερα από την ισραηλινή κυβέρνηση να επιβάλει τη θανατική ποινή σε όσους έχουν καταδικαστεί για προδοσία εν καιρώ πολέμου.

Η δήλωσή του έρχεται μετά την ανακοίνωση της σύλληψης επτά Ισραηλινών με την κατηγορία για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν.

Έχουν υπάρξει πρόσφατα περιστατικά σύλληψης Ισραηλινών για κατασκοπεία για λογαριασμό Ιρανών πρακτόρων με αντάλλαγμα μετρητά.

«Το φαινόμενο των προδοτών της χώρας που βλάπτουν την ασφάλεια του Ισραήλ για λόγους οικονομικού οφέλους, ενώ πολεμάμε για το μέλλον μας σε έναν υπαρξιακό πόλεμο απαιτεί τα πιο σκληρά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου ενός νόμου που (να) επιτρέπει τη θανατική ποινή για τη βοήθεια σε εχθρό εν καιρώ πολέμου. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σαφές αποτρεπτικό μέσο που θα αποτρέπει περαιτέρω παρόμοιες περιπτώσεις», τόνισε ο Ζοχάρ σε ανακοίνωσή του.

Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί ο Ζοχάρ έκανε αυτή την πρόταση καθώς ο ποινικός κώδικας του Ισραήλ περιλαμβάνει ήδη τη θανατική ποινή, αλλά μόνο για εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, με την προδοσία να είναι μία από αυτές.

Ο Άντολφ Άιχμαν, ο αρχιτέκτονας του ναζιστικού Ολοκαυτώματος, ήταν ένας από τους δύο μόνο ανθρώπους που εκτελέστηκαν από το ισραηλινό κράτος στα 75 χρόνια ύπαρξης του εβραϊκού κράτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.