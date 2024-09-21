Ελληνοαυστραλός υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται για διπλό φόνο που φέρεται να διέπραξε πριν από 47 χρόνια στην Μελβούρνη, συνελήφθη σήμερα στο αεροδρόμιο της Ρώμης Φιουμιτσίνο.

Ο άνδρας, εξήντα πέντε ετών, κατηγορείται από τη δικαιοσύνη της Αυστραλίας για δύο στυγερές δολοφονίες που διαπράχθηκαν στην Μελβούρνη το 1977. Νεκρές, μέσα στο διαμέρισμά τους, είχαν βρεθεί οι Σουζάνε Άρμστρονγκ και η Σούζαν Μπάρτλετ, 27 και 28 ετών. Ο δολοφόνος της θανάτωσε με δεκάδες μαχαιριές. Το μόνο που επέζησε, ήταν το δεκαέξι μηνών παιδί της Άρμστρονγκ, το οποίο κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο.

Η Αυστραλιανή αστυνομία είχε κάνει λόγο για βάρβαρο, ακραίο έγκλημα και αργότερα, έκανε γνωστό ότι εντόπισε τον δράστη χάρη σε τεστ του dna.

Σύμφωνα με ιταλικά και αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας, εδώ και πολλά χρόνια βρισκόταν στην Ελλάδα, "όπου ο νόμος δεν επιτρέπει την σύλληψη υπευθύνων δολοφονικών πράξεων, αν έχουν παρέλθει πάνω από είκοσι χρόνια από την τέλεσή τους". Πριν επτά χρόνια είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Ο φερόμενος ως δολοφόνος έφτασε σήμερα στην Ιταλία για διακοπές και συνελήφθη μόλις κατέβηκε από το αεροσκάφος. Οι αρχές της Αυστραλίας προτίθενται να ζητήσουν την έκδοσή του στην οποία, όμως, είναι απίθανο να δοθεί "πράσινο φως" πριν την πάροδο ενός χρόνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.