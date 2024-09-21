Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε το Σάββατο ότι ανησυχεί για την κλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, αλλά ότι η ισραηλινή δολοφονία ενός κορυφαίου ηγέτη της Χεζμπολάχ ήταν δίκαιο χτύπημα στην τρομοκρατική ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ο Σάλιβαν, μιλώντας με δημοσιογράφους στο Wilmington του Delaware, είπε ότι εξακολουθεί να βλέπει έναν δρόμο για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αλλά ότι οι ΗΠΑ «δεν βρίσκονται σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή όπου είμαστε έτοιμοι να βάλουμε κάτι στο τραπέζι».

