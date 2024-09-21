Ο απολογισμός του ισραηλινού πλήγματος της Παρασκευής στα νότια προάστια της Βηρυτού, κατά τον οποίο στοχοθετήθηκαν ηγετικά στελέχη της Χεζμπολάχ, ανέρχεται σε 37 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Το πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε 37 ανθρώπους, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας σε έναν νέο απολογισμό, διευκρινίζοντας πως «οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης των συντριμμιών» του κατεστραμμένου κτιρίου συνεχίζονται.

Ένας προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 31 νεκρούς, εκ των οποίων 3 παιδιά και επτά γυναίκες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.