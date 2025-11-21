Ένα αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου Challenger προκάλεσε ανησυχία την Παρασκευή, καθώς εκτελούσε ασυνήθιστες κυκλικές διαδρομές πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, πλησιάζοντας σε απόσταση περίπου 60 μιλίων από τη ρωσοκρατούμενη Κριμαία. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από βάση στη Ρουμανία και πραγματοποίησε επί ώρες πτήσεις «σάρωσης» κοντά σε ευαίσθητες ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Το συγκεκριμένο μοντέλο, εξοπλισμένο με προηγμένα ραντάρ και τεχνολογία υποκλοπής, χρησιμοποιείται για παρακολούθηση στρατευμάτων και επικοινωνιών σε πραγματικό χρόνο. Η ξαφνική του εμφάνιση, αντί των συνηθισμένων πτήσεων μη επανδρωμένων drone, έχει τροφοδοτήσει εκτιμήσεις ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να προετοιμάζονται για νέα ένταση στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, ο αρχηγός των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων προειδοποίησε ότι η Ρωσία βρίσκεται πλέον σε πλήρη φάση πολεμικής προετοιμασίας και ότι επιχειρεί κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ με στόχο την αποσταθεροποίηση της Πολωνίας. Λίγες ώρες μετά, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι τμήμα σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Βαρσοβίας και Λούμπλιν – κρίσιμης για τον ανεφοδιασμό της Ουκρανίας – καταστράφηκε σε επίθεση «άνευ προηγουμένου».

Ο στρατηγός Βιεσουάβ Κουκούλα προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη ρωσική επίθεση σε πολωνικό έδαφος θα ενεργοποιούσε άμεσα το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, με κίνδυνο ευρείας κλίμακας σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικής θύελλας μετά τη διαρροή νέας αμερικανικής πρότασης ειρήνης για την Ουκρανία, η οποία, σύμφωνα με το προσχέδιο, προβλέπει παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία, μείωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και διεξαγωγή εκλογών σε 100 ημέρες. Το Κίεβο εμφανίστηκε αιφνιδιασμένο και ιδιαίτερα αρνητικό, χαρακτηρίζοντας το κείμενο «σοκαριστικό» και ευνοϊκό προς τα αιτήματα της Μόσχας.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συζητήσει την πρόταση με τον Ντόναλντ Τραμπ το επόμενο διάστημα, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται «έντιμη και αξιοπρεπή ειρήνη». Η πρόταση αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων στη σύνοδο των G20, ενώ η ΕΕ αναμένει επίσημη ενημέρωση.

Το Λευκό Οίκο, από την πλευρά του, διέψευσε κατηγορηματικά ότι εργάζεται από κοινού με τη Ρωσία σε οποιαδήποτε διαδικασία ειρηνευτικού σχεδίου.

