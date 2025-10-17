Το διυλιστήριο πετρελαίου Σαράτοφ στην ομώνυμη περιφέρεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, έπληξαν τη νύχτα της 16ης Οκτώβρη οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας, στο πλαίσιο της ουκρανικής στρατιωτικής προσπάθειας να «στεγνώσει» πετρελαϊκά τη Μόσχα.

Όπως ανακοίνωσε το Κίεβο, το διυλιστήριο πετρελαίου είναι ένα από τα παλαιότερα στη Ρωσία. Από το 2023, ο όγκος επεξεργασίας πετρελαίου ήταν 4,8 εκατομμύρια τόνοι.

Το βίντεο της επίθεσης αναρτήθηκε στο X και είναι εντυπωσιακό:

Strike of Ukrainian Special Operations Forces at an oil depot in Russian-occupied Crimea. https://t.co/d4DBRQm66k pic.twitter.com/bGx44VdOz3 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 17, 2025

Πηγή: skai.gr

