Κριμαία: Το καταγεγραμμένο χτύπημα των Ουκρανών στο ρωσικό διυλιστήριο - Δείτε βίντεο

Μία μέρα μετά το χτύπημα, αναρτήθηκε στο Χ η στιγμή της επίθεσης, από την κάμερα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους 

Το διυλιστήριο πετρελαίου Σαράτοφ στην ομώνυμη περιφέρεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, έπληξαν τη νύχτα της 16ης Οκτώβρη οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας, στο πλαίσιο της ουκρανικής στρατιωτικής προσπάθειας να «στεγνώσει» πετρελαϊκά τη Μόσχα. 

Όπως ανακοίνωσε το Κίεβο, το διυλιστήριο πετρελαίου είναι ένα από τα παλαιότερα στη Ρωσία. Από το 2023, ο όγκος επεξεργασίας πετρελαίου ήταν 4,8 εκατομμύρια τόνοι.

Το βίντεο της επίθεσης αναρτήθηκε στο X και είναι εντυπωσιακό: 

