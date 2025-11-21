Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν προτίθεται να άρει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil.

«Δεν κάνω τίποτα που να σχετίζεται με την άρση των κυρώσεων», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Fox News.

Ωστόσο, τόνισε ότι οι κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών «τίθενται σε ισχύ πολύ σύντομα». «Και είναι πολύ ισχυρές, πολύ ισχυρές. Κάνουν την πώληση πετρελαίου πολύ δύσκολη», υπογράμμισε ο Αμερικανός ηγέτης.

Στις 22 Οκτωβρίου, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών συμπεριέλαβε τις Rosneft, Lukoil και τις θυγατρικές τους σε νέο πακέτο αντιρωσικών κυρώσεων.

Ωστόσο, το υπουργείο εξέδωσε αρκετές γενικές άδειες που επέτρεπαν ορισμένες συναλλαγές με τις εταιρείες και τις θυγατρικές τους έως τις 21 Νοεμβρίου. Αργότερα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέκτεινε τις άδειες από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου, επιτρέποντας συγκεκριμένες συναλλαγές με τη Lukoil που αφορούν τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

