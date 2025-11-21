Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν το Σάββατο, στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία, δήλωσαν την Παρασκευή οι ηγέτες της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα.

«Μιλήσαμε με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση και είμαστε ξεκάθαροι: δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», ανέφεραν ο Κόστα και η φον ντερ Λάιεν σε δήλωσή τους στην πλατφόρμα X.

Together with @eucopresident, we have spoken to President @ZelenskyyUA



From day one, Europe has stood with Ukraine in the face of Russian aggression.



We have been working for a just and sustainable peace with Ukraine and for Ukraine together with our friends and partners.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 21, 2025

Πηγή: skai.gr

