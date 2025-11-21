Λογαριασμός
ΕΕ: Συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών το Σάββατο στο Γιοχάνεσμπουργκ για την κατάσταση στην Ουκρανία

«Συζητήσαμε με Ζελένσκι την τρέχουσα κατάσταση και είμαστε ξεκάθαροι: δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία» αναφερουν Λάιεν και Κόστα

Φον ντερ Λάιεν-Κόστα

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν το Σάββατο, στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία, δήλωσαν την Παρασκευή οι ηγέτες της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα.

«Μιλήσαμε με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση και είμαστε ξεκάθαροι: δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», ανέφεραν ο Κόστα και η φον ντερ Λάιεν σε δήλωσή τους στην πλατφόρμα X.

