«Η Ρωσία έλαβε το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία» ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Βλαντίμιρ Πούτιν μιλώντας στο ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας.Το κείμενο δεν έχει συζητηθεί με τις ΗΠΑ, η Ουκρανία είναι κατά του σχεδίου υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος.



Νομίζω ότι το ειρηνευτικό σχέδιο μπορεί να είναι η βάση για μια τελική λύση πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος. «Η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες και ειρηνική επίλυση των προβλημάτων, αλλά αυτό απαιτεί μια ουσιαστική συζήτηση όλων των λεπτομερειών του προτεινόμενου σχεδίου».

Η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά είναι επίσης ικανοποιημένη με την τρέχουσα δυναμική στη Βόρεια Στρατιωτική Περιφέρεια, η οποία οδηγεί στην επίτευξη των στόχων της με στρατιωτικά μέσα, προειδοποίησε ο Πούτιν.

«Οι ΗΠΑ ζήτησαν από τη ρωσική πλευρά να επιδείξει ευελιξία στην ουκρανική διευθέτηση» ανέφερε.

Ο Πούτιν αποκάλυψε ότι πρώτες πληροφορίες για το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία συζητήθηκαν πριν από τη σύνοδο της Αλάσκας, αλλά το σχέδιο του Τραμπ έχει πλέον επικαιροποιηθεί.

«Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της εξακολουθούν να έχουν την ψευδαίσθηση ότι η Ρωσία θα μπορούσε να υποστεί μια στρατηγική ήττα», δήλωσε ο Πούτιν.

Τι υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ρωσίας για την κατάσταση στην πρώτη γραμμή του ουκρανικού μετώπου:

Η ηγεσία του Κιέβου είτε δεν διαθέτει αντικειμενικές πληροφορίες για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης είτε αδυνατεί να την αξιολογήσει αντικειμενικά.

Μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, το Κουπιάνσκ βρισκόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στα χέρια των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το Κίεβο και οι «Ευρωπαίοι πολεμοκάπηλοι» πρέπει να καταλάβουν ότι τα γεγονότα στο Κουπιάνσκ θα επαναληφθούν και σε άλλα τμήματα του μετώπου.

Τραμπ: Προθεσμία στην Ουκρανία έως την Πέμπτη για να συμφωνήσει

Προθεσμία ορισμένων εικοσιτετράωρων στην Ουκρανία, έως την Πέμπτη, για να συμφωνήσει στο ειρηνευτικό σχέδιό του έδωσε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με πηγές της Ουάσινγκτον επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ είναι το ειρηνευτικό σχέδιο να έχει υπογραφεί έως το τέλος του χρόνου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνησή του έχει ορίσει προθεσμία για την επόμενη Πέμπτη για το Κίεβο, ώστε να συμφωνήσει στο σχέδιο 28 σημείων του Λευκού Οίκου για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Προηγουμένως το Reuters είχε αναφέρει ότι η αμερικανική πλευρά ασκούσε πιέσεις στην κυβέρνηση Ζελένσκι να αποδεχθεί τη συμφωνία.

«Είχα πολλές προθεσμίες, αλλά αν τα πράγματα πάνε καλά, τείνω να παρατείνω τις προθεσμίες. Αλλά (σ.σ η συγκεκριμένη προθεσμία) είναι Πέμπτη», διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Fox News.

«Βρισκόμαστε μπροστά στο δίλημμα, ή θα χάσουμε τον βασικό εταίρο μας ή την αξιοπρέπειά μας»

Σε μία από τις πιο δραματικές δηλώσεις από την έναρξη του πολέμου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι περιέγραψε την κατάσταση της χώρας του ως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της στην ιστορία της, προειδοποιώντας ότι η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με το οδυνηρό δίλημμα «να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την ίδια της την αξιοπρέπεια».

«Η πίεση προς την Ουκρανία βρίσκεται πλέον στο πιο έντονο σημείο της. Η Ουκρανία ίσως βρεθεί μπροστά σε μια πολύ δύσκολη επιλογή: είτε την απώλεια της αξιοπρέπειας, είτε τον κίνδυνο να χάσει έναν βασικό εταίρο, είτε τα 28 δύσκολα σημεία, είτε έναν εξαιρετικά σκληρό χειμώνα», είπε ο Ζελένσκι στο καθημερινό του βιντεοσκοπημένο μήνυμα, αναφερόμενος στο σχέδιο των 28 σημείων που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι πιο δύσκολοι και ακόμη μεγαλύτεροι κίνδυνοι είναι η ζωή χωρίς ελευθερία, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς δικαιοσύνη — και το να πιστέψουμε κάποιον που μας έχει ήδη επιτεθεί δύο φορές», συνέχισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να προδώσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας ούτε την ίδια την Ουκρανία, και ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο θα εργαστεί «γρήγορα και εποικοδομητικά» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

