Από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ ως τη Μαλαισία, υποδοχή του νέου έτους με πυροτεχνήματα - Video

Δείτε τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα στον ουρανό του Πεκίνο, της Κουάλα Λουμπούρ και της Ταϊπέι - Η κεντρική Ασία πέρασε στο νέο έτος 

Πυροτεχνήματα

Το 2026 το έχουν ήδη υποδεχθεί αρκετές χώρες του πλανήτη.

Στις 18:00 ώρα Ελλάδας ήταν η σειρά χωρών στην κεντρική Ασία. Δείτε εντυπωσιακές εικόνες

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πρωτοχρονιά Κίνα
