Η Αυστραλία υποδέχθηκε το 2026 – Εντυπωσιακά πυροτεχνήματα στο Σίδνεϊ

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, στον απόηχο της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Bondi στις 14 Δεκεμβρίου, οι εορτασμοί για το Νέο Έτος

Με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα – αλλά και αυστηρά μέτρα ασφαλείας – υποδέθηκε η Αυστραλία το 2026, στον απόηχο της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Bondi στις 14 Δεκεμβρίου που κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους. 

Στο Σίδνεϊ, περίπου ένα εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε γύρω από το λιμάνι για την αντίστροφη μέτρηση, θαυμάζοντας το εντυπωσιακό σόου με τα πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα. 

Ορισμένες εκδηλώσεις στην περιοχή του Bondi ακυρώθηκαν ως ένδειξη σεβασμού στις οικογένειες των θυμάτων , ενώ πάνω από 2.500 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί από το πρωί για την περιφρούρηση της τάξης και της ασφάλειας.

Οι χώρες του Ειρηνικού με πρώτο το Κιριμπάτι ήταν οι πρώτες περιοχές του πλανήτη όπου το ρολόι σήμανε 12 τα μεσάνυκτα.

Ακολούθησαν η Νέα Ζηλανδία, με την πρωτεύουσα Ουέλινγκτον να φωτίζεται από τα πυροτεχνήματα, κηρύσσοντας την έναρξη των εορτασμών στον κόσμο.

