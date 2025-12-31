Με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα – αλλά και αυστηρά μέτρα ασφαλείας – υποδέθηκε η Αυστραλία το 2026, στον απόηχο της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Bondi στις 14 Δεκεμβρίου που κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

New Year 2026



Ya es año nuevo en Sidney, Australia.



Ve en video cómo lo recibieron: pic.twitter.com/P3brLy0pfa December 31, 2025

Στο Σίδνεϊ, περίπου ένα εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε γύρω από το λιμάνι για την αντίστροφη μέτρηση, θαυμάζοντας το εντυπωσιακό σόου με τα πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα.

Happy New Year 2026 Sydney, Australia pic.twitter.com/iLoLiiTcaL — VIEW (@viewsoff_) December 31, 2025

Ορισμένες εκδηλώσεις στην περιοχή του Bondi ακυρώθηκαν ως ένδειξη σεβασμού στις οικογένειες των θυμάτων , ενώ πάνω από 2.500 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί από το πρωί για την περιφρούρηση της τάξης και της ασφάλειας.

Οι χώρες του Ειρηνικού με πρώτο το Κιριμπάτι ήταν οι πρώτες περιοχές του πλανήτη όπου το ρολόι σήμανε 12 τα μεσάνυκτα.

Ακολούθησαν η Νέα Ζηλανδία, με την πρωτεύουσα Ουέλινγκτον να φωτίζεται από τα πυροτεχνήματα, κηρύσσοντας την έναρξη των εορτασμών στον κόσμο.

Happy New Year New Zealand! 🎉



Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building - the Sky Tower.



Latest updates 👉 https://t.co/DP0mlQ1r19 pic.twitter.com/GMg9UnKboU — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.