«Είναι ηλίθιος»: Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Τραμπ-Κέλογκ για τον Ζελένσκι

Αποκαλύψεις των New York Times φέρνουν στο φως βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ γύρω από τη στρατηγική για την Ουκρανία, με τη σύγκρουση του Αμερικανού προέδρου με τον ειδικό απεσταλμένο του, Κιθ Κέλογκ, για τον ρόλο και τη στήριξη προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποτυπώνει χαρακτηριστικά το κλίμα.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, αντέδρασε ιδιαίτερα έντονα στις δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου του για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «μάχιμο και γενναίο ηγέτη». Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να αποκάλεσε τον υφιστάμενό του «ηλίθιο», όπως μεταδίδουν οι ΝΥΤ.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Κέλογκ βρέθηκε στο επίκεντρο εσωτερικής αντιπαράθεσης εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, λόγω διαφωνιών για την πολιτική στο ουκρανικό ζήτημα.

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από ρεπορτάζ του Fox News, το οποίο επικαλέστηκε ανάρτηση του Κέλογκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον Ζελένσκι. Ο ειδικός απεσταλμένος τον περιέγραψε ως «μάχιμο και γενναίο ηγέτη ενός έθνους που βρίσκεται σε πόλεμο», χαρακτηρισμό που ήρθε σε αντίθεση με τη θέση του Τραμπ, ο οποίος είχε πει για τον Ουκρανό πρόεδρο ότι είναι ένας «δικτάτορα χωρίς εκλογές».

Όταν ο Κέλογκ επισκέφθηκε λίγο αργότερα το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε έντονα.

«Δηλαδή αποκαλείς τον Ζελένσκι μάχιμο και γενναίο;» φέρεται να του είπε απότομα, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους.

«Κύριε, είναι», απάντησε ο Κέλογκ. «Πρόκειται για μια υπαρξιακή μάχη σε ουκρανικό έδαφος για την επιβίωση του έθνους του. Πότε ήταν η τελευταία φορά που Αμερικανός πρόεδρος αντιμετώπισε κάτι αντίστοιχο; Ήταν ο Αβραάμ Λίνκολν».

Αργότερα, περιγράφοντας το επεισόδιο σε άλλους συμβούλους, ο Τραμπ φέρεται να σχολίασε χαμηλόφωνα: «Είναι ηλίθιος».



Πηγή: skai.gr

