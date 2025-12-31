«Γελοίο» χαρακτηρίζει το Κίεβο το βιντεοληπτικό υλικό που παρουσίασε η Ρωσία ως απόδειξη για τη φερόμενη ουκρανική επίθεση με drones στην προεδρική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα,

«Είναι γελοίο - τόσο το γεγονός ότι τους πήρε δύο μέρες να το παρουσιάσουν, όσο και το ότι αυτά που προσπαθούν να εμφανίσουν ως αποδείξεις ουσιαστικά δείχνουν πως δεν είναι σοβαροί ούτε ως προς την κατασκευή του αφηγήματος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, Χεόρχιι Τίχι στο Reuters.

«Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν έγινε καμία τέτοια επίθεση», πρόσθεσε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Νωρίτερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει ένα drone που καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια της «επίθεσης», την οποία το Κίεβο αρνείται κατηγορηματικά.

Το βίντεο δείχνει έναν στρατιώτη με κρυμμένο το πρόσωπο δίπλα σε συντρίμμια ενός drone και έναν χάρτη που υποτίθεται ότι δείχνει την πορεία των drones κατά τη διάρκεια της επίθεσης για την οποία η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο.

Russia’s claim that Ukraine recently targeted key government sites in Russia is a deliberate distraction. Moscow aims to derail real progress towards peace by Ukraine and its Western partners.



No one should accept unfounded claims from the aggressor who has indiscriminately… — Kaja Kallas (@kajakallas) December 31, 2025

Η επίθεση τοποθετείται σύμφωνα Κρεμλίνο τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τη Μόσχα, χρησιμοποιήθηκαν 91 drones. Το Κρεμλίνο δεν παρουσίασε στοιχεία για να αποδείξει τον ισχυρισμό του. Σχεδόν τρεις ημέρες μετά, το βίντεο που παρουσιάζει τα συντρίμμια ενός drone είναι το πρώτο στοιχείο που παρουσιάζει η Μόσχα για να στοιχειοθετήσει την κατηγορία μαζί με τον χάρτη και τη μαρτυρία ενός κατοίκου παρακείμενου χωριού.

