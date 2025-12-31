Tο Ισραήλ απαγορεύει τη δράση δεκάδων ΜΚΟ στη Γάζα

Σφοδρές διεθνείς αντιδράσεις κατά νέων ισραηλινών κανονισμών που απαιτούν από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να γνωστοποιούν στο Ισραήλ τα προσωπικά δεδομένα του επιτόπιου προσωπικού τους σε Γάζα και Δυτική Όχθη.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Διεθνείς αντιδράσεις προκάλεσε η μεταβολή των προϋποθέσεων παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, που τίθενται σε πλήρη εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2026 από τις ισραηλινές αρχές, με αποτέλεσμα πάνω από 30 διεθνείς ανθρωπιστικοί φορείς να μην είναι πια σε θέση να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, τη στιγμή που η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα οξύνεται. Πρόκειται για το 15% των φορέων που δραστηριοποιούνται στον παλαιστινιακό θύλακα, στους οποίους συγκαταλέγονται οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF), οργανώσεις που υπάγονται στους φορείς CARE, OXFAM και CARITAS, το Νορβηγικό και το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων, η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης κ.α.

Διαβουλεύσεις έως την τελευταία στιγμήΟι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, που καλύπτουν το 20% των νοσοκομειακών κλινών, ως επίσης και καλύπτουν με το ιατρικό και νοσηλευτικό τους προσωπικό τις ανάγκες του 1/3 των γεννήσεων στη Γάζα, με ανακοίνωσή τους δηλώνουν ότι συνεχίζουν να βρίσκονται σε επαφή με τις τοπικές ισραηλινές αρχές προσπαθώντας μέχρι την ύστατη στιγμή να μην διακοπεί η παροχή των ανθρωπιστικών τους υπηρεσιών στα παλαιστινιακά εδάφη.Ο εκπρόσωπος του ανθρωπιστικού φορέα OXFAM στην Ιερουσαλήμ, Μπούσρα Χαλίντι, μιλώντας στην DW τόνισε μεταξύ άλλων ότι «δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι νέοι αυτοί διοικητικοί κανονισμοί, που υποχρεώνουν τις ανθρωπιστικές ΜΚΟ να παραδώσουν στις ισραηλινές αρχές ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων Παλαιστινίων και των οικογενειών τους, γνωρίζοντας ότι οι νέοι αυτοί κανονισμοί έχουν θεσπιστεί με καθαρά πολιτικά και ιδεολογικά κριτήρια».Στόχος η ΧαμάςΟι νέες προϋποθέσεις που εφαρμόζει το ισραηλινό Υπουργείο Διασποράς ορίζουν ότι όλες οι ανθρωπιστικές οργανώσεις οφείλουν να επανεγγραφούν στα ισραηλινά μητρώα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, παραθέτοντας συγχρόνως τα πλήρη προσωπικά στοιχεία των ατόμων που απαρτίζουν το επιτόπιο παλαιστινιακό προσωπικό. Όπως υποστηρίζουν ισραηλινοί αξιωματούχοι, το νέο μέτρο στοχεύει να καταπολεμήσει την φερόμενη τακτική της οργάνωσης Χαμάς να στρατολογεί μέλη του προσωπικού των ξένων ΜΚΟ, προκειμένου να συλλέγουν τρόφιμα και φάρμακα και στη συνέχεια να τα διοχετεύουν στην τοπική μαύρη αγορά, εργαλειοποιώντας την ανθρωπιστική βοήθεια για να ενισχύσουν την επιρροή της οργάνωσης – μία κατηγορία την οποία η Χαμάς απορρίπτει κατηγορηματικά.Κύμα διεθνών αντιδράσεωνΣε διπλωματικό επίπεδο, τα υπουργεία εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ελβετίας, της Ιαπωνίας, του Καναδά, της Δανίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καλώντας το Ισραήλ να άρει τους νέους κανονισμούς που εμποδίζουν την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε Γάζα και Δυτική Όχθη, τονίζοντας ότι η κατάσταση που επικρατεί στην Λωρίδα της Γάζας «συνεχίζει να είναι καταστροφική».

