Τουρκία: Πρόεδρος πήρε την ομάδα κι έφυγε λόγω διαιτησίας – Παίκτης γονάτισε για να αλλάξει γνώμη!

Συνεχίζονται τα κρούσματα... εισβολών πρόεδρων ομάδων στην Τουρκία! Αυτή τη φορά, στην αναμέτρηση της Ιστανμπούλσπορ με την Τράμπζονσπορ, ο πρόεδρος των γηπεδούχων απέσυρε την ομάδα διαμαρτυρόμενος για τη διαιτησία...
Ο Ετσμέλ Φαΐκ Σαρίογλου διαμαρτυρήθηκε έντονα για πέναλτι που ζήτησε η ομάδα του και δεν δόθηκε στο 67’, με την Τράμπζον να σκοράρει αμέσως μετά για το 2-1.
Κάπου εκεί ξεκίνησε ο χαμός, με τον ισχυρό άντρα του συλλόγου της Κωνσταντινούπολης να αντιδρά και να αποφασίζει να αποσύρει τους ποδοσφαιριστές του, που πάντως δεν έδειξαν να συμφωνούν με την εντολή που τους έδωσε!
Μάλιστα, viral έγινε το στιγμιότυπο όπου διακρίνεται ο αμυντικός Σιμόν Ντελί να έχει γονατίσει προσπαθώντας να πείσει τον Σαρίογλου να αλλάξει γνώμη...
Όλα αυτά στην επανέναρξη της τουρκικής Super Lig μετά την επίθεση σε διαιτητή από τον πρόεδρο της Ανκαραγκιουτσού.
🚨🇹🇷 Crazy scenes in Turkey...— EuroFoot (@eurofootcom) December 19, 2023
Istanbulspor president Faiksarıaloğlu stormed onto the pitch mid-game and took his team into the changing room in protest at referee decisions! 🤯pic.twitter.com/FvSGQDw33Y
