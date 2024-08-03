Ένα φορτηγό πλοίο ανέφερε ότι σημειώθηκε μια μικρή έκρηξη κοντά του ενώ έπλεε σε απόσταση περίπου 170 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Άντεν της Υεμένης, ανακοίνωσε απόψε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Οι Χούθι της Υεμένης, που στηρίζονται από το Ιράν, εξαπολύουν επιθέσεις σε πλοία κοντά στη χώρα από τον περασμένο Νοέμβριο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

«Μια ένοπλη ομάδα ασφαλείας παρατήρησε μια μικρή έκρηξη κοντά στο πλοίο» ανέφερε η UKMTO, επικαλούμενη πληροφορίες από το φορτηγό μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MV Groton.

Δεν σημειώθηκαν ζημιές και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, πρόσθεσε.

Οι Αρχές ερευνούν και ένα δεύτερο συμβάν, που σημειώθηκε 125 ναυτικά μίλια ανατολικά του Άντεν. Εάν αναλάβουν οι Χούθι την ευθύνη, αυτές θα είναι οι πρώτες επιθέσεις τους μετά το αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ εναντίον τους στο λιμάνι Χοντέιντα.

