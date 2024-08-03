Πολλές χιλιάδες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, με επικεφαλής την ηγέτιδά τους, διαδήλωσαν σήμερα στο Καράκας, αμφισβητώντας την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, που δήλωνε ότι «κρύβεται» και φοβάται για τη ζωή της, εμφανίστηκε το μεσημέρι σε ένα φορτηγό που έφερε γραμμένο το σύνθημα «Η Βενεζουέλα κέρδισε». Την υποδέχτηκαν χιλιάδες υποστηρικτές της που φώναζαν «Ελευθερία».

Η Ματσάδο δεν ήταν υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουλίου επειδή οι αρχές έκριναν ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και απέρριψαν την υποψηφιότητά της. Αντικαταστάθηκε την τελευταία στιγμή από τον Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια που δεν ήταν παρών σήμερα στη διαδήλωση η οποία οργανώθηκε σε ένα προάστιο της πρωτεύουσας, υπό τη διακριτική παρουσία της αστυνομία.

«Δεν είμαστε τρομοκράτες. Θα φτάσουμε μέχρι τέλους» έγραφε το μήνυμα σε ένα πλακάτ που κρατούσε η Τζέζι Ράμος, 36 ετών, μαγείρισσα και μητέρα μιας κόρης. «Αυτή η δικτατορία θα πέσει», διαβεβαίωσε.

Η ανάμνηση της καταστολής του 2017, όταν σκοτώθηκαν περίπου 100 άνθρωποι και η κινητοποίηση του μηχανισμού ασφαλείας μετά τις εκλογές προκαλούν ωστόσο έκδηλο φόβο. Η 55χρονη Σονέλ Μολίνα, τα δυο παιδιά της οποίας έφυγαν στο Περού, αφηγήθηκε ότι «ανησυχούν» για εκείνη και την συμβούλευσαν να φύγει από τη χώρα αλλά η ίδια δεν θέλει. Πήγε στη διαδήλωση «για να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και την ψήφο», όπως είπε.

Στην υπόλοιπη πόλη, οι δρόμοι ήταν ουσιαστικά έρημοι.

Οι υποστηρικτές του Μαδούρο σχεδιάζουν πάντως να ξεκινήσουν από το κέντρο του Καράκας αργότερα και να φτάσουν μέχρι το προεδρικό μέγαρο για να γιορτάσουν τη νίκη του στις εκλογές.

Την Παρασκευή η εκλογική αρχή επιβεβαίωσε, όπως ήταν αναμενόμενο, την επανεκλογή του Μαδούρο για μια τρίτη θητεία μέχρι το 2031. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε, χωρίς να δώσει αναλυτικές πληροφορίες, ο Μαδούρο συγκέντρωσε ποσοστό 52% και ο Ουρούτια 43%.

«Εμείς κερδίσαμε!» απάντησε μέσω της πλατφόρμας Χ η Μαρία Κορίνα Ματσάδο. «Έχουμε αποδείξεις και ο κόσμος το ξέρει ήδη», πρόσθεσε η Ματσάδο που χαρακτήρισε «φάρσα» τα επίσημα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση της αντιπολίτευσης, ο Ουρούτια έλαβε ποσοστό 67%.

Τουλάχιστον 11 πολίτες και ένας στρατιώτης σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις που οργανώθηκαν σχεδόν παντού στη χώρα το διήμερο μετά τις εκλογές. Η αντιπολίτευση, που καταγγέλλει «βίαιη καταστολή», κάνει λόγο για 20 νεκρούς και 11 αγνοούμενους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

