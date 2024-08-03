Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, ο ένας από αυτούς σοβαρά, όταν έπεσε κεραυνός σε μια πλαζ γεμάτη με κόσμο, στα παράλια της Αδριατικής στην Ιταλία.

Ο κεραυνός έπεσε σε μια παραλία κοντά στην Άλμπα Αντριάτικα, στην περιφέρεια του Αμπρούτσο, λίγο μετά το μεσημέρι. Κάποια τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επτά τραυματίες.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διασώστες συγκεντρωμένους γύρω από μια γυναίκα ξαπλωμένη σε ένα φορείο. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, πιο σοβαρά έχει τραυματιστεί μια γυναίκα η οποία υπέστη καρδιακή ανακοπή και νοσηλεύεται.

Μια άλλη γυναίκα, μια τουρίστρια από το Βέλγιο, έχασε προσωρινά την αίσθηση και στα δύο πόδια της.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας είχε προειδοποιήσει σήμερα ότι οι καιρικές συνθήκες θα ήταν ασταθείς στην κεντρική Ιταλία, με σποραδικές καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

