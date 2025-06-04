Χτύπημα Ουκρανών στη Γέφυρα του Κερτς μετά τον «Ιστό της Αράχνης»

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η γέφυρα του Κερτς είναι το «καμάρι του Πούτιν», η γέφυρα που ενώνει την προσαρτημένη από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας με την ηπειρωτική Ρωσία, και για τρίτη φορά από την έναρξη του πολέμου δέχτηκε επίθεση από τους Ουκρανούς. Αυτή τη φορά υποθαλασσίως και μόλις δύο ημέρες μετά την ενεργοποίηση της ουκρανικής επιχείρησης «Ιστός της Αράχνης» κατά ρωσικών αεροπορικών βάσεων.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), η εν λόγω επίθεση χρειάστηκε μήνες προετοιμασίας με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για 1.100 κιλά εκρηκτικών τοποθετημένα υποβρυχίως. Οι ζημιές λένε οι Ουκρανοί είναι εκτεταμένες στους υποθαλάσσιους πυλώνες της καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση από αυτή.

Η Μόσχα αρνείται να προβεί σε οποιαδήποτε επίσημη πολιτική ανακοίνωση. Οι ρωσικές αρχές περιορίζονται απλώς να ανακοινώσουν ότι η οδική κυκλοφορία στη γέφυρα αποκαταστάθηκε έπειτα από τρεις ώρες που αυτή παρέμεινε κλειστή και δεν παρέχει καμία πληροφορία για την έκταση της ζημιάς που προκλήθηκε.

Οι αναλυτές στη Δύση στρέφουν την προσοχή τους στο γεγονός ότι το Κίεβο επιλέγει ξανά να καταφέρει να κερδίσει στον πόλεμο των εντυπώσεων.

Η γέφυρα του Κερτς, ένα έργο μήκους 19 χιλιομέτρων, εγκαινιάστηκε το 2018, τέσσερα χρόνια μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από την Ουκρανία, από τον ίδιο τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε μία τελετή που έμοιαζε περισσότερο με ένα σόου κομμένο και ραμμένο προς μιντιακή κατανάλωση. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν «έκοψε την κορδέλα» του κολοσσιαίου έργου οδηγώντας ένα φορτηγό και γίνοντας δεκτός με επευφημίες και χειροκροτήματα.

Το στέμμα του ή το καμάρι του Ρώσου προέδρου, όπως επίσης έχει βαφτιστεί, δέχθηκε για τρίτη φορά χτύπημα των Ουκρανών, οι οποίοι επιμένουν πως αποτελεί νόμιμο στόχο με τον ίδιο τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) να τονίζει πως «δεν υπάρχει χώρος για παράνομα ρωσικά αντικείμενα στο έδαφος του κράτους μας».

Αυτό το οποίο δεν μπορεί να αγνοηθεί είναι πως, εκτός από ένα ακόμη υψηλού συμβολισμού πλήγμα, αυτή η νέα επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας αποτελεί μία ακόμη κίνηση του Κιέβου να (από)δείξει πως ακόμη έχει χαρτιά να παίξει, πως μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον εχθρό. Άλλωστε, το συγκεκριμένο σημείο στον χάρτη αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές οδούς ανεφοδιασμού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και χθες νωρίς το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι έφτασαν στην Ουάσινγκτον με την αμυντική υποστήριξη, την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, και την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας στις αποσκευές τους.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο ούτε για την επιχείρηση των Ουκρανών, «Ιστός της Αράχνης», που κατάφερε να πιάσει στον ύπνο ρωσική άμυνα και Κρεμλίνο αλλά και ούτε για το νέο χτύπημα στη γέφυρα του Κερτς. Η σιωπή της Ουάσινγκτον σχετικά δεν περνά απαρατήρητη με αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, όπως το ABC News, επικαλούμενα πηγές, να μιλούν για μετατόπιση της αμερικανικής στάσης όσον αφορά στον ρόλο του διαμεσολαβητή.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, αν και είχε γίνει γνωστή η δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου όσον αφορά στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Μόσχας ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, συνομίλησε τηλεφωνικά χθες με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ επανέλαβε πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θέλει να δει τον πόλεμο να τελειώνει στο τραπέζι των συνομιλιών, καθώς ενδιαφέρεται μονάχα για την ειρήνη.

