Περισσότερα από 100 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους ή εξετράπησαν σε αυτοκινητόδρομο του Μίσιγκαν τη Δευτέρα, εξαιτίας σφοδρής χιονόπτωσης που πλήττει την πολιτεία.

Όπως αναφέρει το Associated Press, η μεγάλη καραμπόλα ανάγκασε την αστυνομία της πολιτείας του Μίσιγκαν να κλείσει και τις δύο κατευθύνσεις της διαπολιτειακής οδού 196 το πρωί της Δευτέρας, νοτιοδυτικά του Γκραντ Ράπιντς, ενώ οι αρχές εργάζονταν για την απομάκρυνση όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 30 ημιφορτηγών. Η αστυνομία της πολιτείας ανέφερε ότι υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί, αλλά δεν αναφέρθηκαν θάνατοι.

Michigan authorities are responding to a 100 car pileup



Deputies say there are between 9 and 12 total injuries, and no one died https://t.co/mDAhwddrqU pic.twitter.com/J04j8HMArp — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 19, 2026

Ο Πέδρο Μάτα Τζούνιορ είπε ότι μόλις που μπορούσε να δει τα αυτοκίνητα μπροστά του καθώς πλησίαζε στο σημείο του ατυχήματος, ενώ οδηγούσε με 30 χλμ/ώρα. Κατάφερε να σταματήσει με ασφάλεια το φορτηγάκι του και το στάθμευσε στο διάζωμα για να αποφύγει ενδεχόμενη πρόσκρουση από πίσω.

«Ήταν τρομακτικό», είπε. «Άκουγα κρότους και χτυπήματα, έβλεπα τι υπήρχε μπροστά μου, αλλά δεν μπορούσα να δω τι ακριβώς υπήρχε πίσω μου».

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) εξέδωσε προειδοποιήσεις είτε για εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες είτε για την πιθανότητα σφοδρών χιονοπτώσεων σε αρκετές πολιτείες, από τη βόρεια Μινεσότα έως νότια και ανατολικά στο Ουισκόνσιν, την Ιντιάνα, το Οχάιο, την Πενσυλβάνια και τη Νέα Υόρκη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν τη Δευτέρα για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας έως την Τρίτη σε μεγάλο μέρος της βόρειας-κεντρικής Φλόριντα και της νοτιοανατολικής Τζόρτζια.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Οτάβα στο Μίσιγκαν ανέφερε ότι σημειώθηκαν πολλά τροχαία ατυχήματα, ενώ πολλά αυτοκίνητα βγήκαν από τον δρόμο. Οι ακινητοποιημένοι οδηγοί μεταφέρονταν με λεωφορεία στο Λύκειο Χάντσονβιλ, όπου μπορούσαν να καλέσουν για βοήθεια.

Video shows chaotic scenes from the 100+ vehicle pileup in Hudsonville, Michigan, as cars continue to slam into one another.



pic.twitter.com/ofnKci07io — Breaking911 (@Breaking911) January 19, 2026

Οι αρχές αναμένουν ότι οι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί για αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού.

Μία από τις εταιρείες που βοηθούν στην απομάκρυνση των ακινητοποιημένων αυτοκινήτων, η Grand Valley Towing, έστειλε περισσότερα από δώδεκα φορτηγά της στο σημείο της καραμπόλας.

«Προσπαθούμε να βγάλουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και όσο το δυνατόν περισσότερα οχήματα από εκεί, ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε ξανά τον δρόμο», δήλωσε ο διευθυντής Τζεφ Γουέστβελντ.

Πηγή: skai.gr

