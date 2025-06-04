Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον πέντε άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τραύματα που κρίνονται από σοβαρά έως απειλητικά για τη ζωή τους, μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στο Τορόντο το βράδυ της Τρίτης.

Γύρω στις 8:40 μ.μ., η αστυνομία του Τορόντο ανέφερε ότι κλήθηκε στην περιοχή Lawrence Heights, όχι πολύ νότια του Yorkdale Mall, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

Αρχικά, η αστυνομία είχε δηλώσει ότι τέσσερα άτομα είχαν πυροβοληθεί και ότι οι πρώτες βοήθειες αξιολογούν τα τραύματά τους, ενώ αργότερα ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε επτά. Οι διασώστες, οι οποίοι μετέφεραν τα θύματα σε νοσοκομείο στο Τορόντο, δήλωσαν ότι ο αριθμός ήταν έξι.

Όλοι μεταφέρθηκαν σε τοπικά κέντρα επειγόντων περιστατικών.

Ένας άνδρας, γύρω στα 40, επιβεβαιώθηκε νεκρός από την αστυνομία λίγο πριν τις 10 το βράδυ.

Η αστυνομία απέκλεισε το σημείο και έστησε ένα διοικητήριο κοντά στη λεωφόρο Ranee, προκειμένου να διενεργήσει περαιτέρω έρευνες για το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

