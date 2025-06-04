Η Γερουσία των ΗΠΑ «σπρώχνει» τον Τραμπ να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία

Στη Γερουσία των ΗΠΑ θα βρεθεί σήμερα, Τετάρτη, ουκρανική αντιπροσωπεία προκειμένου να ενημερώσει τους Αμερικανούς γερουσιαστές για τις εξελίξεις στο μέτωπο και την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας, εν όψει της διαβούλευσης του νομοσχεδίου για την επιβολή σαρωτικών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και των μεγαλύτερων πελατών της στην ενέργεια, την Κίνα και την Ινδία.

Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ δήλωσε σε συνέντευξή του ότι οργάνωσε τη συνάντηση αυτή από κοινού με τον γερουσιαστή των Ρεπουμπλικανών Λίντσεϊ Γκράχαμ (μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν οι δύο τους πρόσφατα την Ουκρανία), ενώ πρόσθεσε ότι στην ενημέρωση, που θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, θα παραστούν και τα 100 μέλη της Γερουσίας των ΗΠΑ.

«Είναι μια κρίσιμη στιγμή στην Ουκρανία - και μια κρίσιμη στιγμή για τη Γερουσία αυτό το νομοσχέδιο», δήλωσε ο Μπλούμενταλ, σημειώνοντας ότι η προωθούμενη νομοθεσία έχει ήδη την υποστήριξη 82 γερουσιαστών, οι οποίοι είναι ισόποσα κατανεμημένοι μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών.

Πρόσθεσε ότι στην ουκρανική αντιπροσωπεία συμμετέχουν ο Αντρίι Γερμάκ, κορυφαίος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Σεργκέι Μπόγιεφ.

Το νομοσχέδιο για το πακέτο κυρώσεων που εκπόνησαν οι Μπλούμενταλ και Γκράχαμ έχει στόχο να αυξήσει την πίεση στη ρωσική οικονομία, στοχεύοντας χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Μόσχα - μια κίνηση που ο Μπλούμενταλ δήλωσε ότι θα μπορούσε να «αλλάξει τα δεδομένα».

Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών επεσήμανε ακόμα ότι οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλη εμβέλειας βαθιά στην επικράτεια της Ρωσίας -στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ιστός της Αράχνης» του Κιέβου- αποτελούν απόδειξη της ευελιξίας και της αποφασιστικότητας της Ουκρανίας.

Αυτές οι επιθέσεις, όπως τόνισε, αντικρούουν «την ψευδή αφήγηση ότι η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο» και θα μπορούσαν να αλλάξουν τη δυναμική στην Ουάσινγκτον υπέρ της αύξησης της βοήθειας προς την Ουκρανία.

«Μπορούν να χτυπήσουν αεροπορικές βάσεις 6.000 χλμ. μακριά από την Ουκρανία. Μπορούν να χτυπήσουν οπουδήποτε», ανέφερε ο Μπλούμενταλ. «Λόγω της ικανότητας και του θράσους αυτών των επιθέσεων, θα συγκαταλέγονται, μαζί με την επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Οσάμα μπιν Λάντεν και την ισραηλινή επιχείρηση με τους βομβητές, στα μεγάλα στρατιωτικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών».

Ο Μπλούμενταλ δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος παραμένει διστακτικός να υποστηρίξει το νομοσχέδιο για τις κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά η δυναμική του πεδίου της μάχης θα μπορούσε να επηρεάσει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους δύσπιστους βουλευτές.

«Τα γεγονότα θα αλλάξουν τη στάση του Λευκού Οίκου - και ίσως ορισμένων φίλων του προέδρου εδώ», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Γκράχαμ. «Το Κογκρέσο μπορεί... να προχωρήσει. [Ο Τραμπ] δεν χρειάζεται να το υποστηρίξει».



