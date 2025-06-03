Ουκρανία: «Γροθιά στο στομάχι» για τον Πούτιν οι επιτυχίες του Κιέβου με drones

Ο ουκρανικός θρίαμβος με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ανοίγει παράθυρο στο μέλλον του πολέμου, σχολιάζει το AXIOS.



«Δεν έχεις τα χαρτιά», είχε δηλώσει απαξιωτικά ο πρόεδρος Τραμπ στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους έντασης στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο.



Τρεις μήνες αργότερα, ο Ζελένσκι έριξε στο τραπέζι ένα χαρτί που κανείς δεν περίμενε.



Η τολμηρή επιχείρηση με μη επανδρωμένα ουκρανικά αεροσκάφη, η οποία κατέστρεψε βομβαρδιστικά με πυρηνικές κεφαλές βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, κατάφερε μια στρατηγικής σημασίας «γροθιά στο στομάχι» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

ΟΙ ΡΩΣΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ THN 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ



Η Ουκρανία την αποκαλεί «Επιχείρηση Ιστός της Αράχνης». Φιλοκρεμλίνικοι μπλόγκερ την αποκαλούν «Το Περλ Χάρμπορ της Ρωσίας». Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες την αποκαλούν νέο εφιάλτη για την εθνική άμυνα.

Όλοι συμφωνούν: Η έξυπνη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών χαμηλού κόστους από την Ουκρανία έχει τεράστιες επιπτώσεις όχι μόνο για το μέλλον αυτού του πολέμου - αλλά και για το μέλλον όλων των πολέμων.



Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η επίθεση χρειάστηκε «ένα χρόνο, έξι μήνες και εννέα ημέρες από την έναρξη του σχεδιασμού έως την αποτελεσματική εκτέλεση». Ουκρανοί πράκτορες πληροφοριών προετοιμάζονταν εντός της Ρωσίας για μήνες χωρίς να εντοπιστούν, πρόσθεσε.



Οι στόχοι ήταν πέντε ρωσικές βάσεις χιλιάδες μίλια μακριά από την Ουκρανία, αλλά και η μία από την άλλη. Χωρίς να το γνωρίζουν οι ρωσικές δυνάμεις που επανδρώνουν αυτές τις βάσεις, η Ουκρανία κατάφερε να τοποθετήσει δεκάδες drones κοντά τους.





Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας, η SBU, ανακοίνωσε ότι τα drones μεταφέρθηκαν λαθραία κρυμμένα σε φορτηγά με υπόστεγα και εκτοξεύτηκαν από το πίσω μέρος των φορτηγών. Την «κατάλληλη στιγμή, τα υπόστεγα άνοιξαν από απόσταση και τα drones απογειώθηκαν για να χτυπήσουν τους στόχους τους - τα ρωσικά βομβαρδιστικά».



Η SBU ισχυρίστηκε ότι χτυπήθηκαν 41 αεροσκάφη, προκαλώντας ζημιές περίπου 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων – κι όλα αυτά με την αξιοποίηση drones που πιθανότατα κοστίζουν μερικές χιλιάδες δολάρια το καθένα. Μερικά από τα ρωσικά αεροσκάφη είναι τόσο παλιά που είναι κυριολεκτικά αναντικατάστατα.

Νέα ουκρανική επίθεση στη γέφυρα του Κερτς

Η SBU αποκάλυψε παράλληλα νέα ειδική επιχείρηση, πλήττοντας για ακόμη μία φορά τη Γέφυρα του Κερτς προς την Κριμαία – αυτή τη φορά με υποβρύχια επίθεση, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, άφησε τη δομή «εκτός λειτουργίας». Δημοσιεύτηκε και βίντεο από την έκρηξη.

Μάλιστα, σε ανάρτησή της στο Telegram, η SBU ανέφερε πως οι πράκτορές της είχαν τοποθετήσει εκρηκτικά στους υποθαλάσσιους πυλώνες της γέφυρας, σε μια επιχείρηση που διήρκεσε αρκετούς μήνες, και πυροδότησαν την πρώτη βόμβα στις 4:44 τα ξημερώματα της Τρίτης (τοπική ώρα).

Η SBU δήλωσε ότι «προκάλεσε σοβαρές ζημιές» στα υποστυλώματα με τα εκρηκτικά, τα οποία είχαν ισχύ αντίστοιχη με 1.100 κιλά ΤΝΤ.

