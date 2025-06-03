Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε αναδιοργάνωση του στρατού

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Τρίτη αναδιοργάνωση του ουκρανικού στρατού, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού σε νέα θέση ενός διοικητή που υπέβαλε την παραίτησή του λόγω μιας θανατηφόρας ρωσικής επίθεσης.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας σε νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του, δήλωσε ότι ο Υποστράτηγος Μιχάιλο Ντραπάτι, ο οποίος προσφέρθηκε να παραιτηθεί από τη θέση του διοικητή των χερσαίων δυνάμεων της Ουκρανίας λόγω μιας επίθεσης σε μια περιοχή εκπαίδευσης, θα υπηρετήσει πλέον ως ο νέος διοικητής των κοινών δυνάμεων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ένας άλλος διοικητής, τον οποίο δεν κατονόμασε, θα αναλάβει την ευθύνη των χερσαίων δυνάμεων.

Ανακοίνωσε επίσης ότι είχε εγκριθεί ο διορισμός του Όλεχ Αποστόλ στη θέση του διοικητή των αλεξιπτωτιστών και του Ρόμπερτ Μπρόβντι ως διοικητή των μη επανδρωμένων συστημάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.