Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συζητήσει και να ψηφίσει σήμερα επί σχεδίου απόφασης το οποίο ζητεί κατάπαυση του πυρός και απρόσκοπτη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο νέας προσπάθειας να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ, που όμως αναμένεται να προσκρούσει σε ακόμη ένα βέτο των ΗΠΑ — το πρώτο αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας, που σιωπά για το ζήτημα επί έναν χρόνο, δυσκολεύεται να μιλήσει με μια φωνή αφότου ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στον θύλακο. Πολλά σχέδια απόφασης προσέκρουσαν σε βέτο, αμερικανικά, αλλά και ρωσικά και κινεζικά.

Με αυτό το φόντο, δεν έχει σπάσει τη σιωπή του από τον Νοέμβριο, όταν οι ΗΠΑ, όπου πρόεδρος ήταν ακόμη ο Τζο Μπάιντεν, άσκησαν το δικαίωμα αρνησικυρίας τους για να εμποδίσουν την έγκριση σχεδίου απόφασης που ζητούσε κατάπαυση του πυρός.

Η πιο πρόσφατη απόφαση του ΣΑ ανάγεται στον Ιούνιο του 2024. Είχε εκφράσει τότε την υποστήριξή του σε αμερικανικό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός πολλών φάσεων, που θα συνοδευόταν από την απελευθέρωση ομήρων. Το σχέδιο αυτό δεν εφαρμόστηκε –με ήσσονες τροποποιήσεις– παρά τον Ιανουάριο του 2025, προτού ο στρατός του Ισραήλ τερματίσει την κατάπαυση του πυρός τον Μάρτιο.

Το νέο σχέδιο απόφασης, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου και θα τεθεί σε ψηφοφορία σήμερα στις 23:00 (ώρα Ελλάδας), απαιτεί «άμεση, χωρίς όρους και μόνιμη κατάπαυση του πυρός» και «άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων».

Υπογραμμίζοντας την «καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση» στον παλαιστινιακό θύλακο, ζητεί επίσης την «άμεση και χωρίς όρους» άρση «όλων των περιορισμών στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και την ασφαλή και απρόσκοπτη διανομή της σε μεγάλη κλίμακα», ιδίως από τον ΟΗΕ.

Οι ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, αναμένεται να ασκήσουν βέτο στο σχέδιο, ανέφεραν διπλωματικές πηγές στο AFP, σημειώνοντας πως αντιπρόσωποι των δέκα κρατών που έχουν εκλεγεί στο ΣΑ, και ετοίμασαν τι σχέδιο, προσπάθησαν μάταια να διαπραγματευτούν μαζί τους.

Έπειτα από δύο και πλέον μήνες απόλυτου αποκλεισμού, οι ισραηλινές αρχές ενέκριναν εκ νέου από τη 19η Μαΐου την είσοδο στη Γάζα περιορισμένου αριθμού φορτηγών του ΟΗΕ, ο οποίος κάνει λόγο όμως για «σταγόνα» νερού μπροστά στον ωκεανό των αναγκών στον θύλακο, όπου η κλίμακα της καταστροφής είναι πελώρια έπειτα από 20 μήνες πολέμου.

Παράλληλα το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), οργάνωση με αδιαφανή χρηματοδότηση, που υποστηρίζεται από την αμερικανική και την ισραηλινή κυβέρνηση, δημιούργησε κέντρα διανομής βοήθειας, που επικρίνει έντονα ο ΟΗΕ, τονίζοντας πως η δράση της οργάνωσης είναι αντίθετη σε θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές.

Έπειτα από επανειλημμένες τραγωδίες τις τελευταίες ημέρες κοντά στα κέντρα του με δεκάδες νεκρούς, τα Ηνωμένα Έθνη τα χαρακτήρισαν «θανάσιμες παγίδες» καθώς πεινασμένοι Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να βασίζουν «ανάμεσα σε συρματοπλέγματα» επιτηρούμενοι από ένοπλους ιδιωτικούς φρουρούς.

«Δεν μπορείτε να γίνεστε μάρτυρες της αγανάκτησης στο Συμβούλιο Ασφαλείας (...) και να δέχεστε να είναι παραλυμένο, πρέπει να ενεργήσετε», παρότρυνε χθες ο παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ριάντ Μανσούρ, αναφερόμενος ιδίως στην ομιλία-σοκ του αναπληρωτή γενικού γραμματέα αρμόδιου για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις Τομ Φλέτσερ, ο οποίος ζήτησε από τα κράτη μέλη να «εμποδίσουν τη γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε περίπτωση βέτο η πίεση θα μεταφερθεί σε «αυτούς που εμποδίζουν το Συμβούλιο Ασφαλείας να αναλάβει τις ευθύνες του», επέμεινε ο πρεσβευτής Μανσούρ. «Όλοι μας θα κριθούμε από την Ιστορία για το τι κάναμε προκειμένου να σταματήσουμε αυτό το έγκλημα σε βάρος του παλαιστινιακού λαού».

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη διεθνή πίεση για να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, έναυσμα του οποίου ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της επικράτειάς του την 7η Οκτωβρίου 2023.

