Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) αποκάλυψε νέα ειδική επιχείρηση, πλήττοντας για ακόμη μία φορά τη Γέφυρα του Κερτς προς την Κριμαία – αυτή τη φορά με υποβρύχια επίθεση, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, άφησε τη δομή «εκτός λειτουργίας». Δημοσιεύτηκε και βίντεο από την έκρηξη.

Μάλιστα, σε ανάρτησή της στο Telegram, η SBU ανέφερε πως οι πράκτορές της είχαν τοποθετήσει εκρηκτικά στους υποθαλάσσιους πυλώνες της γέφυρας, σε μια επιχείρηση που διήρκεσε αρκετούς μήνες, και πυροδότησαν την πρώτη βόμβα στις 4:44 τα ξημερώματα της Τρίτης (τοπική ώρα).

Ώρες μετά το πλήγμα η Ρωσία ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία στη γέφυρα της Κριμαίας αποκαταστάθηκε.

Ρωσία: Τα εκρηκτικά είχαν ισχύ αντίστοιχη με 1.100 κιλά ΤΝΤ

Η SBU δήλωσε ότι η επίθεση «προκάλεσε σοβαρές ζημιές» στα υποστυλώματα με τα εκρηκτικά, τα οποία είχαν ισχύ αντίστοιχη με 1.100 κιλά ΤΝΤ.

«Στην πραγματικότητα, η γέφυρα είναι εκτός λειτουργίας», σημείωσε η SBU, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για την τρίτη φορά που πλήττει το στρατηγικής σημασίας πέρασμα που συνδέει τη Ρωσία με τη Χερσόνησο της Κριμαίας. «Στο παρελθόν, πλήξαμε τη Γέφυρα της Κριμαίας δύο φορές, το 2022 και το 2023. Έτσι και σήμερα συνεχίσαμε αυτή την παράδοση υποβρυχίως», ανέφερε χαρακτηριστικά η SBU στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση είχε προετοιμαστεί για πολλούς μήνες.

Το Reuters μπόρεσε να επιβεβαιώσει την τοποθεσία από τη δομή και τα φέροντα στοιχεία της γέφυρας που ταίριαζαν με δορυφορικές και αρχειακές εικόνες της περιοχής. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα πότε γυρίστηκε το βίντεο.

Από την πλευρά της η Ρωσία ανακοίνωσε ότι η οδική κυκλοφορία στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας ανεστάλη προσωρινά. Το ρωσικό πρακτορείο RIA μετέδωσε ότι ανεστάλη η θαλάσσια κυκλοφορία μη στρατιωτικών σκαφών στα ανοιχτά της Σεβαστούπολης.

Ρώσοι στρατιωτικοί bloggers ανέφεραν ότι η επίθεση ήταν ανεπιτυχής και εικάζουν ότι εξαπολύθηκε από ένα ουκρανικό θαλάσσιο drone.

Η γέφυρα της Κριμαίας, μήκους 19 χιλιομέτρων πάνω από το Στενό του Κερτς, είναι η μόνη άμεση σύνδεση μεταξύ του δικτύου μεταφορών της Ρωσίας και της χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία η Μόσχα προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014.

