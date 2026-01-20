Ο Τραμπ θα στραφεί σε άλλους νόμους περί φόρων, αν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφασίσει κατά των δασμών

Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα θέσει σε ισχύ νέους δασμούς σχεδόν αμέσως, εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφασίσει κατά των σαρωτικών δασμών που ο πρόεδρος επέβαλε βάσει νόμου έκτακτης ανάγκης παγκοσμίως, δήλωσε ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ στους New York Times σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο θα μπορούσε να αποφανθεί για τη νομιμότητα των δασμών τις επόμενες εβδομάδες. Η υπόθεση αποτελεί μια σημαντική δοκιμασία για την προεδρική εξουσία και την εξουσία του δικαστηρίου να περιορίσει ορισμένες από τις ευρείες αξιώσεις του Τραμπ από την επιστροφή του στο αξίωμα τον Ιανουάριο του 2025.

Ο Γκριρ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα «ξεκινήσει την επόμενη μέρα» να αντικαταστήσει τους δασμούς με άλλους φόρους, ανέφεραν οι Times.

Η χρήση από τον Τραμπ του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης του 1977 παρέχει στον πρόεδρο ευρεία εξουσία να ρυθμίζει τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές κατά τη διάρκεια μιας κηρυχθείσας εθνικής έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση που το δικαστήριο αποφανθεί κατά της χρήσης του νόμου, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να στραφεί σε έναν νόμο του 1974 που επιτρέπει ευρείς δασμούς 15% για 150 ημέρες για την αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών ή σε έναν νόμο του 1930 που επιτρέπει δασμούς έως και 50% σε χώρες που κάνουν διακρίσεις εις βάρος του εμπορίου των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

