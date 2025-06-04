Τα κέντρα διανομής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας που διαχειρίζεται το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), νεοσύστατη οργάνωση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, θα παραμείνουν κλειστά σήμερα για εργασίες «ανακαίνισης», έκανε γνωστό το ίδιο.

«Την 4η Ιουνίου, τα κέντρα διανομής θα είναι κλειστά για εργασίες ανακαίνισης, αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας», ανέφερε μέσω Facebook το GHF, οργάνωση με αδιαφανή χρηματοδότηση υποστηριζόμενη από την αμερικανική και την ισραηλινή κυβέρνηση.

Διευκρίνισε ότι οι επιχειρήσεις του στα κέντρα βοήθειας θα ξαναρχίσουν αύριο Πέμπτη.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το προσωρινό κλείσιμο των κέντρων.

«Είναι απαγορευμένο (...) να κυκλοφορείτε σε δρόμους που οδηγούν σε κέντρα διανομής, τα οποία θα θεωρούνται ζώνες μαχών», ανέφερε μέσω X.

Το GHF άρχισε τη δράση του πριν από μια εβδομάδα και κάτι, αφού οι ισραηλινές αρχές προχώρησαν σε μερική άρση του απόλυτου αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας για πάνω από δυο μήνες, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν επιτρεπόταν η διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η δράση του όμως σημαδεύτηκε από σκηνές χάους και πληροφορίες για θύματα από ισραηλινά πυρά κοντά σε κέντρα διανομής του. Το GHF διαψεύδει πως έγινε οποιοδήποτε τέτοιο επεισόδιο.

Ο ΟΗΕ και πολλές άλλες ΜΚΟ έχουν καταστήσει σαφές επανειλημμένα ότι δεν προτίθενται να συνεργαστούν με την οργάνωση αυτή, εξαιτίας των ανησυχιών τους για τις μεθόδους και την έλλειψη ουδετερότητάς του. Φοβούνται πως δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει στρατιωτικούς σκοπούς του Ισραήλ.

Για δεκαετίες, τις επιχειρήσεις για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας επέβλεπε το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

Όμως το Ισραήλ έθεσε εκτός νόμου την υπηρεσία αυτή ισχυριζόμενο πως είναι προκάλυψη της Χαμάς αφού κατήγγειλε πως κάποιοι εργαζόμενοί της ενέχονταν στην έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της επικράτειάς του, το έναυσμα του πολέμου.

