Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν - Ρούμπιο για Ουκρανία: Στο επίκεντρο οι συνομιλίες Κιέβου - Μόσχας στην Κωνσταντινούπολη

 Άγκυρα και Ουάσινγκτον συζήτησαν τα αποτελέσματα των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας – Ρωσίας που έλαβαν χώρα στην Κωνσταντινούπολη

Επικοινωνία Φιντάν - Ρούμπιο για Ουκρανία για τις συνομιλίες Κιέβου - Μόσχας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, με τον οποίο συζήτησε τα αποτελέσματα των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας που διεξήχθησαν στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε πηγή του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χακάν Φιντάν Μάρκο Ρούμπιο Κωνσταντινούπολη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark