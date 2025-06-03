Επικοινωνία Φιντάν - Ρούμπιο για Ουκρανία για τις συνομιλίες Κιέβου - Μόσχας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, με τον οποίο συζήτησε τα αποτελέσματα των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας που διεξήχθησαν στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε πηγή του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.

Πηγή: skai.gr

