Ο Νάσεμ Μόχρα, ένας 10χρονος νεφροπαθής που επιβιώνει μέσα στον πόλεμο, φοβάται πως ενδεχομένως δεν θα δει ποτέ ξανά την οικογένειά του, αφότου οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν τον πατέρα του, ενώ εκείνος μετέφερε το αγόρι σε ένα νοσοκομείο στη νότια Γάζα για να υποβληθεί επειγόντως σε αιμοκάθαρση.

Ένας γείτονας πήγε τον Νάσεμ, ο οποίος χρειάζεται να υποβάλλεται τακτικά σε αιμοκάθαρση, στο νοσοκομείο Abu Yousef Al Najjar στη Ράφα χθες, αφότου το αγόρι χωρίστηκε από τους συγγενείς του, εν μέσω των σφοδρών βομβαρδισμών του Ισραήλ στη Γάζα.

«Φοβάμαι να πεθάνω προτού δω την οικογένειά μου, τους συγγενείς μου και τα αδέλφια μου», δήλωσε ο Νάσεμ, την ώρα που υποβαλόταν σε αιμοκάθαρση.

Kidney patient, 10, separated from family in Gaza, fears he won't see them again https://t.co/ZcCPyR1Q2e — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) December 25, 2023

«Θέλω να σταματήσει ο πόλεμος, προκειμένου να επιστρέψουμε στα σπίτια μας και να επιστρέψω στην κανονική ζωή μου», είπε ο 10χρονος, προσθέτοντας πως δεν έχει δει τη μητέρα του εδώ και εβδομάδες.

Ο γείτονας, Άντελ Χανίγιε, εξήγησε πως ταξίδευε νότια μέσω της Γάζας μαζί με τα παιδιά του, όταν αναγνώρισε τον Νάσεμ και αποφάσισε να αναλάβει τη φροντίδα του. Ο πατέρας του παιδιού συνελήφθη σε ένα σημείο ελέγχου του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Το αγόρι βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Χρειάζεται να ακολουθεί ειδική διατροφή, η κατάστασή του είναι πολύ άσχημη. Κοιμόμαστε σε ένα τέμενος και ερχόμαστε εδώ (καθημερινά) με μια καρότσα που τη σέρνουν γαϊδουράκια», περιέγραψε ο Χανίγιε, επισημαίνοντας πως επιπλέον πρέπει να περιμένουν στην ουρά για ώρα προκειμένου να υποβληθεί το παιδί στη θεραπεία του.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έχει πει πως οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί κεντρικών δρόμων κατά μήκος της Γάζας εμποδίζει τη διέλευση των ασθενοφόρων και άλλων οχημάτων των υπηρεσιών διάσωσης.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ράφα, κοντά στην αιγυπτιακή μεθόριο, τονίζουν πως οι ελλείψεις σε καύσιμα και ιατρικές προμήθειες καθιστούν πολύ δύσκολες τις συνθήκες εργασίας τους εκεί.

«Έχουμε 17 κρεβάτια για αιμοκάθαρση, υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετούμε 120 ασθενείς, τώρα όμως 350 ασθενείς πρέπει να χρησιμοποιούν αυτά τα κρεβάτια», είπε ο γιατρός Ίχαμπ Μάσερ, επικεφαλής του τμήματος αιμοκάθαρσης.

«Δυστυχώς χάνουμε ασθενείς καθημερινά», επισήμανε. «Ελπίζω να μπει ένα τέλος σε αυτό με τη βοήθεια του Θεού και η κατάσταση να βελτιωθεί σύντομα», συμπλήρωσε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

