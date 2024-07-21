Οι Χούθι της Υεμένης θα συνεχίσουν να επιτίθενται στο Ισραήλ και δεν θα τηρούν κανέναν κανόνα εμπλοκής, δήλωσε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera του Κατάρ την Κυριακή, μια ημέρα αφότου το Ισραήλ έπληξε στρατιωτικούς στόχους κοντά στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης. σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

Ο Αμπντουλσαλάμ είπε ότι δεν θα υπάρχουν «κόκκινες γραμμές» στην απάντηση των Χούθι στο Ισραήλ. «Όλες οι ευαίσθητες τοποθεσίες θα είναι στόχος για εμάς», είπε.

Σημειώνεται ότι οι Χούθι ξεκίνησαν άμεσα τα αντίποινα μετά και τις χθεσινές ισραηλινές επιδρομές σε στόχους των ανταρτών στην πόλη-λιμάνι Χοντέιντα στην Υεμένη που άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στην πόλη Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, με τους κατοίκους να αναζητούν προστασία σε καταφύγια.

Πηγή: skai.gr

