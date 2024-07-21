Προσπάθειες να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του μαζικού τουρισμού καταβάλλει η Βαρκελώνη με τον δήμαρχο της πόλης να σχεδιάζει να αυξήσει τον τουριστικό φόρο για τους επιβάτες που πραγματοποιούν κρουαζιέρα και επισκέπτονται την πόλη για λιγότερο από 12 ώρες.

Ο Jaume Collboni, μέλος του Καταλανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση του υπερτουρισμού και στη βελτίωση της στεγαστικής κατάστασης της πόλης από τότε που έγινε δήμαρχος τον περασμένο μήνα.

Πριν από τέσσερις εβδομάδες, ο Collboni είπε ότι θα τερματίσει τις ενοικιάσεις διαμερισμάτων σε τουρίστες έως το 2028, καταργώντας τις άδειες των 10.101 διαμερισμάτων που έχουν εγκριθεί επί του παρόντος ως βραχυχρόνιες ενοικιάσεις. Υπήρξαν τεράστιες διαμαρτυρίες σε όλη την Ισπανία ενάντια στις καταστροφικές επιπτώσεις που έχει η ακμάζουσα τουριστική βιομηχανία στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Σε συνέντευξή του στην El País την Κυριακή, ο δήμαρχος είπε ότι θα επιδιώξει να αυξήσει τον φόρο που καταβάλλουν οι επιβάτες κρουαζιέρας, ο οποίος είναι τώρα 7 ευρώ (6 £) την ημέρα, για να εξασφαλίσει ότι η πόλη θα επωφεληθεί σωστά από τις σύντομες επισκέψεις των τουριστών.

«Η Βαρκελώνη είναι μια πόλη ανοιχτή στους επισκέπτες και ο τουρισμός είναι ένας σημαντικός τομέας της οικονομίας της», δήλωσε ο Collboni στην εφημερίδα. «Τούτου λεχθέντος, είμαι αποφασισμένος να αντιμετωπίσω τις συνέπειες που έχει ο μαζικός τουρισμός για την πόλη. Αυτό σημαίνει ότι θα προχωρήσουμε με την απαγόρευση των τουριστικών διαμερισμάτων το 2028. Αλλά θα αυξήσουμε επίσης σημαντικά τον φόρο για τους ανθρώπους που κάνουν κρουαζιέρα».

Είπε ότι οι ενοικιάσεις τουριστικών διαμερισμάτων και οι σύντομες στάσεις κρουαζιέρας προκαλούν προβλήματα στην πόλη και στην επιδίωξή της για ποιοτικό τουρισμό.

«Όταν πρόκειται για μια επιλογή μεταξύ τουριστών που χρησιμοποιούν στέγαση και του δικαιώματος στέγασης, αποφασίσαμε να βάλουμε πρώτα το δικαίωμα στη στέγαση στη Βαρκελώνη», δήλωσε ο Collboni. «Όταν πρόκειται για επιβάτες κρουαζιέρας – που έρχονται για λιγότερο από 12 ώρες – έχουν μια εντατική χρήση του δημόσιου χώρου χωρίς κανένα όφελος για την πόλη και έχουν μια αίσθηση κατοχής και κορεσμού. Θέλουμε έναν τουρισμό που να σέβεται τον προορισμό του».

Ο δήμαρχος δεν είπε κατά πόσο σχεδιάζει να αυξήσει τον φόρο, λέγοντας μόνο ότι έχουν ήδη ανατεθεί μελέτες. Ο Collboni πρόσθεσε ότι η ιδέα της αύξησης δεν ήταν να αποθαρρύνει τους επισκέπτες της κρουαζιέρας, αλλά να διασφαλίσει ότι δημιούργησαν έσοδα που θα μπορούσαν να επενδυθούν σε έργα όπως η εγκατάσταση κλιματισμών στα σχολεία.

Πέρυσι, η Ισπανία, η οποία έχει πληθυσμό 47 εκατομμυρίων κατοίκων, δέχθηκε 85,1 εκατομμυρίων τουρίστες, αριθμός ρεκόρ μια αύξηση 19% σε σχέση με το 2022.

Πηγή: skai.gr

